Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Лаврион
  5. Коттеджи

Коттеджи в Лаврион, Греция

Коттедж В архив
Очистить
8 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€510,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 580 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€683,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной…
€220,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
€400,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agios Gerasimos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Gerasimos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
€400,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€490,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Thoriko, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Thoriko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 132 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€500,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с furnishings в Лаврион, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€110,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
Перейти