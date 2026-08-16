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Коттеджи в Марафоне, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 8 спален в Марафон, Греция
Коттедж 8 спален
Марафон, Греция
Количество спален 8
Площадь 480 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$602,161
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Коттедж 5 спален в Марафон, Греция
Коттедж 5 спален
Марафон, Греция
Количество спален 5
Площадь 244 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 244 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$495,898
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Коттедж 3 спальни в Марафон, Греция
Коттедж 3 спальни
Марафон, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$649,390
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Коттедж в Марафон, Греция
Коттедж
Марафон, Греция
Площадь 184 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 184 кв.м в Аттике. -----------------------------…
$678,907
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