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Коттеджи в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 4
Площадь 163 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 163 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$212,528
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Коттедж в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 215 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$354,195
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$177,106
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 8 спален в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 8 спален
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 8
Площадь 526 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 526 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит…
$566,740
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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