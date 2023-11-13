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Коттеджи в Кератея, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кератея, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€440,000
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Кератея, Греция
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€580,000
Realting.com
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