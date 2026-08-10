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Коттеджи в Кератее, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Кератея, Греция
Коттедж 2 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$684,811
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Коттедж 6 спален в Кератея, Греция
Коттедж 6 спален
Кератея, Греция
Количество спален 6
Площадь 190 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$560,837
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Коттедж 4 спальни в Кератея, Греция
Коттедж 4 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$590,354
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 5 спален в Кератея, Греция
Коттедж 5 спален
Кератея, Греция
Количество спален 5
Площадь 464 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 464 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$944,567
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Grekodom Development
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