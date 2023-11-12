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Коттеджи в Маркопулон, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€210,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€223,000
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