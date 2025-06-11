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Коттеджи в Municipality of Chalandri, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 13 комнат в Municipality of Chalandri, Греция
Коттедж 13 комнат
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 13
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 550 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 7 спальных ко…
$1,83 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalandri, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$907,978
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Chalandri, Греция

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