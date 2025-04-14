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Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas

Англисидес, Кипр
от
$272,344
BTC
3.2394720
ETH
169.7945752
USDT
269 261.8184874
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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ID: 26264
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Ларнака
  • Город
    Anglisides
  • Деревня
    Англисидес

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория

О комплексе

Перевод
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Anglisides Gardens - это бутик-коллекция из восьми современных 3-спальных, 3-спальных домов в безмятежной деревне Англисайд, недалеко от Ларнаки. Каждая вилла имеет высококачественные материалы, умные макеты, щедрые веранды и частные участки площадью от 200 до 262 м2 - все это расположено в тщательно спланированном жилом анклаве.

Эти дома предлагают идеальное сочетание комфорта, конфиденциальности и сообщества - идеально подходит для семей, пар или инвесторов, ищущих мирную базу с отличной связью. Проект расположен всего в нескольких минутах от шоссе, предлагая быстрый доступ к Ларнаке, Лимассолу и Никосии, в то время как пляжи Ларнаки находятся всего в 10 минутах езды.

Anglisides - очаровательная деревня, окруженная холмами и оливковыми рощами, предлагающая все предметы первой необходимости, включая магазины, пекарни, школу, аптеку и традиционные таверны. Здесь жизнь движется в более расслабленном темпе, но все, что вам нужно, находится рядом.

Независимо от того, хотите ли вы создать семью, наслаждаться спокойным образом жизни или инвестировать в хорошо расположенный дом, Anglisides Gardens - это место, где современный комфорт встречает аутентичную кипрскую жизнь.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 147.5
Цена за м², USD 1,846
Цена квартиры, USD 272,344

Местонахождение на карте

Англисидес, Кипр

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Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Англисидес, Кипр
от
$272,344
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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