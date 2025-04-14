Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas

Anglisides Gardens - это бутик-коллекция из восьми современных 3-спальных, 3-спальных домов в безмятежной деревне Англисайд, недалеко от Ларнаки. Каждая вилла имеет высококачественные материалы, умные макеты, щедрые веранды и частные участки площадью от 200 до 262 м2 - все это расположено в тщательно спланированном жилом анклаве.

Эти дома предлагают идеальное сочетание комфорта, конфиденциальности и сообщества - идеально подходит для семей, пар или инвесторов, ищущих мирную базу с отличной связью. Проект расположен всего в нескольких минутах от шоссе, предлагая быстрый доступ к Ларнаке, Лимассолу и Никосии, в то время как пляжи Ларнаки находятся всего в 10 минутах езды.

Anglisides - очаровательная деревня, окруженная холмами и оливковыми рощами, предлагающая все предметы первой необходимости, включая магазины, пекарни, школу, аптеку и традиционные таверны. Здесь жизнь движется в более расслабленном темпе, но все, что вам нужно, находится рядом.

Независимо от того, хотите ли вы создать семью, наслаждаться спокойным образом жизни или инвестировать в хорошо расположенный дом, Anglisides Gardens - это место, где современный комфорт встречает аутентичную кипрскую жизнь.