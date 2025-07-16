Kompleks mieszkalny Bang Tao Villas

Wprowadzenie wyjątkowej społeczności, gdzie nowoczesny styl życia jest połączony z otaczającą przyrodą. Kompleks mieszkalny składa się z apartamentów, willi i hotelu, które są wyposażone w inteligentne funkcje domu, zielonej energii i uzupełnione przestrzeni handlowej, z restauracjami, rekreacji, rozrywki, i miejsc imprez biznesowych.
Koncepcja kompleksu jest przeznaczona do krótko- i długookresowego życia i maksymalizacji zwrotu z inwestycji z wynajmu. Unikalne rozwiązania służące optymalizacji przestrzeni dzięki meblom transformatorowym, ochronie zasobów i innowacyjnym technologiom zapewnią wysoki poziom komfortu, a także wysoki popyt wśród turystów, a także stabilny przepływ środków pieniężnych dla inwestorów, co oznacza gwarantowany zwrot w wysokości 5%.
Układ dwupiętrowych willi
Meble i urządzenia
Zgodnie z życzeniem możliwe jest stworzenie indywidualnego wnętrza.
Infrastruktura kompleksu
Biznes HUB
HUB gastronomiczny
Rozrywka HUB
Wellness HUB
Obszar Bang Tao na wyspie Phuket w Tajlandii znany jest z pięknych plaż, czystej wody i luksusowych kurortów. Jest to ciche miejsce, idealne na relaks wakacje z dala od zgiełku i zgiełku. Bang Tao Plaża jest jedną z najpiękniejszych plaż na wyspie, z białym piaskiem i ciepłych wód Morza Andaman. Obszar ten jest również domem dla luksusowych kurortów oferujących różne usługi i działania, takie jak zabiegi spa, high-end restauracji i działań wodnych, takich jak nurkowanie i nurkowanie. Bang Tao jest również znany ze swoich lasów i malowniczych wzgórz, tworząc wielkie możliwości chodzenia i fotografii.