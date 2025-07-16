Kompleks mieszkalny Bang Tao Villas

Wprowadzenie wyjątkowej społeczności, gdzie nowoczesny styl życia jest połączony z otaczającą przyrodą. Kompleks mieszkalny składa się z apartamentów, willi i hotelu, które są wyposażone w inteligentne funkcje domu, zielonej energii i uzupełnione przestrzeni handlowej, z restauracjami, rekreacji, rozrywki, i miejsc imprez biznesowych.



Koncepcja kompleksu jest przeznaczona do krótko- i długookresowego życia i maksymalizacji zwrotu z inwestycji z wynajmu. Unikalne rozwiązania służące optymalizacji przestrzeni dzięki meblom transformatorowym, ochronie zasobów i innowacyjnym technologiom zapewnią wysoki poziom komfortu, a także wysoki popyt wśród turystów, a także stabilny przepływ środków pieniężnych dla inwestorów, co oznacza gwarantowany zwrot w wysokości 5%.



Układ dwupiętrowych willi

Willa z 3 sypialniami - 431 m ² / Cena od 620,500 dolarów



Meble i urządzenia

Willa z trzema sypialniami - od 41,000 dolarów



Zgodnie z życzeniem możliwe jest stworzenie indywidualnego wnętrza.





Infrastruktura kompleksu



Biznes HUB

Przestrzeń handlowa

Urząd

Oddział banku

Sala konferencyjna

Współpracujący

Kawiarnia



HUB gastronomiczny

Restauracje

Kawiarnia

Piekarnia

Bar



Rozrywka HUB

Strefa dla zwierząt domowych

Klub Rodziny i Dzieci

Przestrzenie zewnętrzne

9 basenów



Wellness HUB

Siłownia

Sauna

Joga

SPA



Obszar Bang Tao na wyspie Phuket w Tajlandii znany jest z pięknych plaż, czystej wody i luksusowych kurortów. Jest to ciche miejsce, idealne na relaks wakacje z dala od zgiełku i zgiełku. Bang Tao Plaża jest jedną z najpiękniejszych plaż na wyspie, z białym piaskiem i ciepłych wód Morza Andaman. Obszar ten jest również domem dla luksusowych kurortów oferujących różne usługi i działania, takie jak zabiegi spa, high-end restauracji i działań wodnych, takich jak nurkowanie i nurkowanie. Bang Tao jest również znany ze swoich lasów i malowniczych wzgórz, tworząc wielkie możliwości chodzenia i fotografii.