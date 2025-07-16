  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Bang Tao Villas

Si Sunthon, Tajlandia
$620,000
4
ID: 25410
Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Si Sunthon

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Wprowadzenie wyjątkowej społeczności, gdzie nowoczesny styl życia jest połączony z otaczającą przyrodą. Kompleks mieszkalny składa się z apartamentów, willi i hotelu, które są wyposażone w inteligentne funkcje domu, zielonej energii i uzupełnione przestrzeni handlowej, z restauracjami, rekreacji, rozrywki, i miejsc imprez biznesowych.


Koncepcja kompleksu jest przeznaczona do krótko- i długookresowego życia i maksymalizacji zwrotu z inwestycji z wynajmu. Unikalne rozwiązania służące optymalizacji przestrzeni dzięki meblom transformatorowym, ochronie zasobów i innowacyjnym technologiom zapewnią wysoki poziom komfortu, a także wysoki popyt wśród turystów, a także stabilny przepływ środków pieniężnych dla inwestorów, co oznacza gwarantowany zwrot w wysokości 5%.


Układ dwupiętrowych willi

  • Willa z 3 sypialniami - 431 m ² / Cena od 620,500 dolarów


Meble i urządzenia

  • Willa z trzema sypialniami - od 41,000 dolarów


Zgodnie z życzeniem możliwe jest stworzenie indywidualnego wnętrza.



Infrastruktura kompleksu


Biznes HUB

  • Przestrzeń handlowa
  • Urząd
  • Oddział banku
  • Sala konferencyjna
  • Współpracujący
  • Kawiarnia


HUB gastronomiczny

  • Restauracje
  • Kawiarnia
  • Piekarnia
  • Bar


Rozrywka HUB

  • Strefa dla zwierząt domowych
  • Klub Rodziny i Dzieci
  • Przestrzenie zewnętrzne
  • 9 basenów


Wellness HUB

  • Siłownia
  • Sauna
  • Joga
  • SPA


Obszar Bang Tao na wyspie Phuket w Tajlandii znany jest z pięknych plaż, czystej wody i luksusowych kurortów. Jest to ciche miejsce, idealne na relaks wakacje z dala od zgiełku i zgiełku. Bang Tao Plaża jest jedną z najpiękniejszych plaż na wyspie, z białym piaskiem i ciepłych wód Morza Andaman. Obszar ten jest również domem dla luksusowych kurortów oferujących różne usługi i działania, takie jak zabiegi spa, high-end restauracji i działań wodnych, takich jak nurkowanie i nurkowanie. Bang Tao jest również znany ze swoich lasów i malowniczych wzgórz, tworząc wielkie możliwości chodzenia i fotografii.

Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 431.0
Cena za m², USD 1,439
Cena mieszkania, USD 620,000

Lokalizacja na mapie

Si Sunthon, Tajlandia

