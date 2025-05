Kompleks mieszkalny Stylish new apartments surrounded by greenery and sea, Laguna Phuket, Thailand

Nowy rozwój znajduje się w bujnym naturalnym krajobrazie z widokiem na spokojne laguny i uzupełnia pionierski rozwój Laguna Lakelands, oferując właścicielom spokojne miejsce do nazywania domu otoczonym ogrodami i lasami.

Mieszkańcy będą cieszyć się piękne luksusowe apartamenty, które uzupełniają tropikalne życie z wygody i stylu. Mieszkańcy będą mieli wyłączny dostęp do obiektów rekreacyjnych na dachu, w tym basen nieskończoności z widokiem na wspaniały widok i przestronny taras na zewnątrz, grill, wygodne miejsca do siedzenia i ścieżki spacerowe z widokiem na las i spokojne laguny. Mieszkańcy mają również dostęp do wszystkich udogodnień Laguna Lakelands i sąsiedniej miejscowości Laguna Phuket.

Przestronne apartamenty z parkami dachowymi typu open- air otoczone 15-kilometrową siecią szlaków lub luksusowych willi wodnych otoczone są rozległymi krajobrazami, lasami tropikalnymi, ogrodami botanicznymi i pogodnymi lagunami.

Mieszkańcy mają dostęp do parku przygodowego na wzgórzu, kompleksu sportowo-wodnego oraz centrum kultury w tętniącym życiem centrum miasta, które tworzy kręgosłup społeczności. A na dodatek, światowej klasy klub plażowy.

Cechy mieszkania

Stylowe współczesne rezydencje urządzone w neutralnych naturalnych kolorach leśnych tworzą leśne uczucie, jakby natura była zarówno wewnątrz jak i poza domem. Przestronne plany otwartych pięter z jedną, dwie i trzy sypialnie są idealne dla wszystkich potrzeb i budżetów. Wszystkie rezydencje posiadają unikalny fold-out "obszary robocze" dla nowoczesnego hybrydowego stylu życia i pracy z domu. Otwarte i przestronne wzornictwo jest inspirowane kolorami i teksturami lasu, które w harmonii z naturalnym otoczeniu tropikalnego ogrodu, uzupełnione przez drzewa i krzewy przyległe do prywatnych balkonów kompleksu, znajduje się wśród zielonych trawników i łąk.

W cenie wliczone są meble (szafy, urządzenia kuchenne i urządzenia zintegrowane) oraz krajobrazy. Meble, dzieła sztuki i wystrój nie są wliczone w cenę, ale mogą być zakupione oddzielnie.

Światła LED

sufitowy układ klimatyzacji / ścianki

podłogi - kamionka porcelanowa, drewno sztuczne

urządzenia podstawowe - kuchenka indukcyjna, kaptur, zmywarka do odpadów spożywczych

podgrzewacz przepływowy do podgrzewania wody

Wyposażenie i wyposażenie w domuKorzyści

Właściciele otrzymają członkostwo w programie właściciela nieruchomości Banyan Group, Sanctuary Club, który uprawnia właścicieli do rabatów i przywilejów w ośrodkach, uzdrowiskach i galeriach Banyan Group na całym świecie.

W przypadku wynajmu krótkoterminowego od 1 do 6 miesięcy czynsze muszą być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Banyan Leaving. W przypadku wynajmu długoterminowego (6 miesięcy lub więcej) czynsze mogą być dokonywane przez właściciela lub agenta będącego stroną trzecią.

Gwarancja budowlana na 5 lat od daty ukończenia budowy.

Pełna własność.