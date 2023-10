Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Bang Kapi Subdistrict, Tajlandia

od €65,696

Poddaj się: 2023

Muve Ram 22 to imponujący projekt mieszkaniowy składający się z 254 mieszkań na 8 piętrach . Kompleks znajduje się w Ramkhamheng, jednym z najbardziej ruchliwych obszarów Bangkoku, skąd można szybko dotrzeć do pobliskich obszarów, takich jak Sukhumvit, Rama 9 i Srinagarindra. Ponadto dwie linie pociągów dużych prędkości są o rzut kamieniem. Istnieją również drogi dojazdowe do drogi ekspresowej Chalong-Rat ( Ram-Intra-At-Narong ), C-Rat i autostrady Bangkok-Chonburi w pobliżu. W pobliżu The Muve Ram 22 znajduje się wiele restauracji i sklepów. Najbliższe szkoły są w bliskiej odległości. Podróż na lotnisko Suvarnabhumi zajmie tylko 25 minut jazdy samochodem! Projekt kompleksu został zaprojektowany, aby zaspokoić każdy styl życia: żyć, pracować, uczyć się i wiele więcej. ŁATWY: - Wspólny obszar roboczy - pralnia - Bezprzewodowy internet - Niezawodny system nadzoru wideo 24/7 - lobby - fitness - Ogród publiczny - Bezpieczeństwo 24/7 - Parking Zadzwoń do nas, a chętnie porozmawiamy o najbardziej dochodowych nieruchomościach w Tajlandii! Doradzimy Ci ZA DARMO!