Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand

Phuket, Tajlandia

Nowy projekt Turtle Lake Bangtao zlokalizowany jest przy jednej z najbardziej prestiżowych plaż na wyspie Phuket. Główną cechą kondominium jest duży ogród w odległości spaceru od morza. W dziewięciu 7-piętrowych budynkach zlokalizowanych jest 637 mieszkań o powierzchni od 31 m2 do 94 m2. Na terenie apartamentowca powstanie kilka basenów, tworzących pętlę pomiędzy budynkami, dodając świeżości i chłodu. Pośrodku basenów znajdować się będzie duża, zielona polana, na której będzie można uprawiać jogę lub inne zajęcia. Dla mieszkańców otwarta zostanie siłownia i sala bokserska, onsen i sauna oraz sala do jogi. Dla przedsiębiorców przygotowano centrum coworkingowe i bibliotekę. Rozrywka na terenie kompleksu obejmować będzie klub dla dzieci, pokój gier z PS i grami planszowymi, kino, salę z symulatorem golfa, miejsce na grilla i strefę imprezową. Dziewięć 7-piętrowych budynków znajduje się obok plaży Bangtao, a morze jest oddalone o zaledwie 750 metrów. W 5 minut można dojechać z kompleksu do restauracji, pasaży handlowych Porto de Phuket i Boat Avenue oraz supermarketu Villa Market. W pobliżu kompleksu znajdują się klub golfowy Laguna, kluby plażowe Xana, Maya i Catch oraz park wodny Blue Tree. Na terenie kompleksu: Odbiór Baseny Restauracje Siłownia Sauna Onsen Studio jogi Klub dla dzieci Pokój gier Kino Biblioteka Pokój coworkingowy Miejsce do grillowania Parking Obszar chroniony