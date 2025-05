Kompleks mieszkalny Turnkey apartments in a new residential complex, Bang Tao, Phuket, Thailand

Wejście tworzy butikowy hotel czuć, z recepcją (na recepcji i concierge) i gościnny salon. W ciągu dnia lobby przekształca się z miejsca do ważnego połączenia i kawy, do miejsca spotkania wieczorem. Przylegające do lobby są wielofunkcyjne obszary, gdzie można organizować spotkania, oglądać filmy i zarezerwować bilety na prywatne imprezy.

Każdy apartament jest prawdziwym domem wypoczynkowym z wyrafinowanym designem. Zaproszenie wejść i przemyślane kombinacje pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych zapewniają prywatny rekolekcje i elegancki etap dla rozrywki.

Dodatkowe możliwości

Złożona infrastruktura:

lobby

obszar gry

sala teatralna

hala wielofunkcyjna

sala fitness

25 m basen

mały basen relaksacyjny

sauna

terytorium zwierząt domowych

Usługi na życzenie:

czyszczenie

pranie

posiłki w pokoju

imprezy prywatne

trener osobisty

terapeuta

opieka nad dzieckiem

seminaria

Podłogi - ceramiczne wyroby kamionkowe i płytki

Hydraulika toto

Urządzenia klimatyzacyjne Daikin

pułapy 2,4 - 2,75 m

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Bang Tao znajduje się w jednym z najbardziej popularnych obszarów w Phuket. Bliskość sklepów, restauracji i innych centrów rozrywki przypomina obszar Bangkoku Thonglor, który znajduje się na brzegu morza Andaman. Będziesz tylko rzut kamieniem od wszystkiego, co chcesz zrobić, zobaczyć i doświadczyć. To nie tylko czyni ten obszar jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do życia w Phuket, ale również sprawia, że Bang Tao jest epicentrum zainteresowania inwestycji.