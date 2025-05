Kompleks mieszkalny Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand

Ten nowy kompleks składa się tylko 6 domów, każdy z 3 sypialniami, 3 łazienki, 2 parkingi, taras na najwyższym piętrze, ogród, naturalny kamienny basen.

Tradycyjne Tajska architektura domu ma bardzo długą solidną historię i dziedzictwo kulturowe. Projekt został ukształtowany i ulepszony z czasem przez mądrość starożytnych tajlandzkich architektów na przestrzeni wieków, aby być bardziej eleganckie i idealne dla lokalnego klimatu i atmosfery. Połączenie tajskiej tożsamości dziedzictwa z nowoczesnością w kompleksie tworzy poczucie luksusowej sztuki i ponadczasowej, a nie tylko rezydencję w Phuket.

6 metrowy sufit drewniany z bezgranicznym projektem przestrzennym. Życie bez granic pomiędzy wewnątrz a na zewnątrz, otoczone naturą. Otaczające się wille nie będą w stanie zablokować widoku, tak aby można było wygrzewać się w odczuciu nieograniczonej przestrzeni. Weź zielone drzewa, błękitne niebo i kojące dźwięki natury.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Od sąsiedzkich hoteli butikowych do luksusowego kurortu, które są pięciogwiazdkowe, klub plażowy i restauracje jadalne, łatwo zakochać się w Chang Talay, gdzie jest to kompleks lokalizacji. Jest to tylko 9 minut jazdy do plaży Bang Tao, plaża jest jednym z najdłuższych plaż Phuket z tak pięknym rozciągaczem piasku, nie jest zaskoczeniem, dlaczego stał się domem słynnych luksusowych kurortów i klubu plażowego.

Park wodny - 5 min

Aleja łódkowa - 6 min

Posterunek policji - 7 min

Centrum handlowe Robinson - 10 min

Pole golfowe - 25 min