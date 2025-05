Kompleks mieszkalny Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand

Na terenie kompleksu mieszkalnego znajdują się 2 duże baseny, ogród, plac zabaw dla dzieci, klub, supermarket, ogromne jezioro o powierzchni 25 000 m2, prywatna droga do plaży, autobus do / z lotniska.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Klienci mają wiele opcji, począwszy od zwykłych mebli do wyboru mebli premium. Nawet bardziej unikalnie właściciele domów mogą rekonstruować i modyfikować swoje wnętrza, dostosowując każdy kąt do ich specyficznych potrzeb i stylu. Własność - leasehold i Freehold.

Korzyści

70 / 30 program wynajmu basenu, zarządzany przez prestiżową markę Wyndham. Inwestorzy korzystają 70% przychodów z wynajmu i bezpłatny 30-dniowy pobyt każdego roku.

Warunki płatności:

Opłata rezerwacyjna: 100.000 THB za studio / 1 sypialnia i 200 000 THB za 2 sypialnie

Druga płatność: 55% całkowitej ceny, należnej w dniu podpisania umowy. Płatność ta powinna być dokonana w terminie maksymalnie 14 dni od daty pierwszej płatności rezerwacyjnej

Płatność końcowa: Pozostałe 45% całkowitej ceny apartamentu musi zostać zapłacone w ciągu 30 dni od drugiej płatności

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Park Narodowy Sirinat graniczy bezpośrednio z projektem, oferując mieszkańcom natychmiastową bramę do nietkniętego piękna i dziewiczych krajobrazów. Zaledwie kilka kroków od progu, park odkrywa mieszankę bujnego lasu, spokojnej plaży Nai Yang i obfitości przyrody. Nai Yang w Phuket to ukryty klejnot. Podczas gdy inne miejsca stają się zatłoczone, Nai Yang pozostaje spokojny z pięknych plaż i oszałamiających zachody słońca. To mieszanka nowoczesnych wygód i prawdziwego tajskiego uroku.