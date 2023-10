Exclusive residential complex of prestigious villas with pools and mountain views, Layan, Phuket, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €304,334

Kompleks składa się z 233 apartamentów typu studio i jednostek z jedną sypialnią. Rozmiary wahają się od 47 do 70 m2. Jednostki położone są wokół pięknego jeziora składającego się z wodospadów, chodników i tropikalnego krajobrazu. Istnieją doskonałe udogodnienia, takie jak dwa baseny, restauracja, bar przy basenie, klub dla dzieci, centrum fitness, studio jogi i wiele innych. Opłata za utrzymanie THB 80 m2 / miesiąc. Tonące fundusze THB 700 / m2. Budowa rozpoczęła się do września 2022 r., A jej zakończenie do grudnia 2024 r. Zalety Struktura płatności: Opłata rezerwacyjna 100 000 THB - przy podpisaniu umowy rezerwacyjnej Pierwsza płatność - 25% przy podpisywaniu umowy sprzedaży i zakupu 2. płatność - 25% po ukończeniu fundacji Płatność 3d - 25% po zakończeniu dachu 4. płatność - 20% przy przekazaniu 5. płatność - 5% przy rejestracji Kupujący mogą dołączyć do programu wynajmu, który będzie zarządzany przez 5 * międzynarodowego operatora hotelu. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Ta dobrze zamknięta zatoka i wioska rybacka otoczona zalesionymi wzgórzami jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Phuket. Dzięki spokojniejszemu tempu w ciągu ostatnich kilku lat Kamala stała się ulubionym miejscem emerytów i innych długoterminowych gości. Kompleks zajmuje północną część zatoki Kamala i oferuje ostatnią dużą okazję przy plaży w sercu ekskluzywnego zachodniego wybrzeża Phuket. Rezydencja znajduje się zaledwie 380 metrów od plaży Kamala. Phuket to największa wyspa Tajlandii i główne azjatyckie miejsce turystyczne z dobrze rozwiniętą infrastrukturą dla odwiedzających z całego świata. Phuket jest łatwo dostępny dzięki bezpośrednim codziennym lotom z większości regionalnych węzłów komunikacyjnych z linkami do wszystkich głównych rynków międzynarodowych. Międzynarodowe lotnisko w Phuket znajduje się 35 minut jazdy od obiektu. Surin Beach 5 min Pole golfowe Laguna 15 min Detaliczna dzielnica Boat Avenue 15 min Nadchodzące Blue Tree i centra handlowe 15 min Plaża Patong 15 min Pole golfowe Red Mountain 30 min British International School, Phuket 35 min Międzynarodowa Szkoła Kajonkiet 35 min Centrum handlowe Phuket Central Festival 35 min Miasto Phuket 40 min Bangkok Hospital Phuket 40 min