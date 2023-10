Phuket, Tajlandia

od €219,908

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Przestronny apartament w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym The Quarter w dzielnicy Chong Tale. Mieszkanie jest wykonane w nowoczesnym stylu i jest w pełni wyposażone w meble. Ponadto apartamenty mają dwie łazienki. Zapewniona jest nieoprocentowana rata z minimalną pierwszą ratą! CECHY PROJEKTU: kompleks pod kontrolą, restauracja na terytorium, basen komunalny, wspólna siłownia, bar, ochrona 24/7, nadzór wideo 24/7, parking, spa, recepcja / lobby. Posiadanie mieszkania to tajski limit. Dobra lokalizacja zapewnia komfortowe zakwaterowanie i duży potencjał wynajmu. Dochód z wynajmu - 8%. Międzynarodowe lotnisko w Phuket znajduje się 22,3 km od Dzielnicy, czas podróży wynosi około 34 minut. Najbliższa placówka medyczna znajduje się 2 km od hotelu (. Można do niej dotrzeć w 4 minuty ). W łatwej dostępności najlepsze sklepy i restauracje, rynek, centra handlowe. Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam o najbardziej dochodowych projektach zagranicznych nieruchomości już dziś!