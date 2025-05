Kompleks mieszkalny New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand

Nowa koncepcja życia przyjaznego środowisku, z minimalistycznym wzornictwem w bujnych ogrodach, umieszczona w najlepszym zintegrowanym ośrodku w Azji. Najnowsze pokolenie Laguna Lakeside Residences jest idealnie usytuowany przy wejściu do ekskluzywnej społeczności Laguna Phuket, w enklawie na drzewie, który jest tylko krótki spacer do popularnego stylu życia, jadalnia i receptury detalicznej. Laguna Lakeside Rezydencje są odświeżające new- look dodatek do nagrodzonego kompleksu kurortu i klucz do idealnego zrównoważonego stylu życia w pobliżu przyrody i plaży Phuket najlepsze.

Instalacje - 80 / 20.

Budowa szaf

Szafki kuchenne

Sprzęt budowlany

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Idealnie usytuowany w pobliżu międzynarodowego lotniska Phuket z łatwym połączeniem z wieloma kluczowymi miastami na całym świecie, Laguna Lakeside Residences znajduje się w doskonałej lokalizacji w Laguna Phuket, który znajduje się na trzykilometrowym odcinku Bang Tao Beach na spektakularnym wybrzeżu zachodu słońca wyspy. Oprócz wyboru luksusowych uzdrowisk, kurortów pięciogwiazdkowych, 18-dołkowego pola golfowego Laguna Phuket, zróżnicowanych sportów wodnych i rekreacyjnych w Laguna Phuket, właściciele są również dobrze przygotowane, aby w jak największym stopniu korzystać z atrakcji stylu życia w pobliżu, takich jak Boat Avenue i Central Porto de Phuket detalicznych i jadalni.