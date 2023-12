Skytech to nowy kompleks mieszkaniowy w najlepiej zintegrowanym kurorcie Azji, w odległości krótkiego spaceru od plaży Bangtao. Deweloper oferuje szeroką gamę wykończeń i opcji wyposażenia, w tym podstawowe wykończenia, dopasowane meble i urządzenia oraz opcje pełnego wyposażenia. Mieszkańcy kompleksu będą mieli wyłączny dostęp do dachu z jacuzzi, basenami, ścieżką do joggingu, miejscem do opalania i jogi oraz miejscem do grillowania.



Skytech znajduje się w elitarnej dzielnicy największego kurortu w Azji wśród pięciogwiazdkowych hoteli, luksusowych centrów rekreacyjnych Boat Avenue i Central Porto de Phuket, klubów Catch, Dream Beach, Xana, luksusowych spa, i modne centra, w pobliżu pola golfowego.

Kompleks jest interesujący dla kupujących, którzy chcą kupować mieszkania jako rezydencje pierwotne lub wtórne, a także dla inwestorów. Właściciele domów mogą być pewni, że profesjonalny i doświadczony personel kompleksu jest zawsze gotowy do opieki nad swoimi mieszkaniami, w tym do świadczenia specjalistycznej usługi wynajmu podczas ich nieobecności.

Dzięki dostępności transportu w ośrodku bank z kantorem wymiany walut, całodobowa klinika medyczna, sklep i personel wielojęzyczny, mieszkańcy kompleksu otrzymują wszelkie wsparcie potrzebne do pełnego i wygodnego stylu życia.

Kompleks składa się z 6 bloków i są one budowane etapami:

Bloki A i B - drugi kwartał 2022 r

Blok C - drugi kwartał 2023 r

Blok D - czwarty kwartał 2025 r

Blok E - drugi kwartał 2026 r

Blok F - drugi kwartał 2026 r

Prognozowany dochód - od 9% rocznie.

Forma własności - Freehold / Leasehold