Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €137,806

Poddaj się: 2023

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Wyndham La Vita to w pełni przygotowany pięciogwiazdkowy hotel, a także kompleks mieszkalny w południowej części wyspy, składający się z 8-7-piętrowych budynków i oddzielnego holu. Wszystkie budynki znajdują się na wzgórzu, co pozwala kompleksowi być najwyższym punktem mieszkalnym w tej części wyspy i mieć piękny widok na morze. Kompleks wykonany jest z projektu architektonicznego w nowoczesnym stylu tropikalnym. Kompleks posiada dobrze zorganizowaną pięciogwiazdkową usługę, która pozwala najemcom cieszyć się luksusem i oferuje różnorodne apartamenty. Najważniejszym punktem projektu jest wspólny basen zbudowany w postaci laguny, tworzący cień, spokojną i zaciszną atmosferę! Dobra lokalizacja zapewnia komfortowe zakwaterowanie i duży potencjał wynajmu. UMIEJĘTNOŚĆ: Wyndham La Vita znajduje się przy 99/99 Moo 2, Rawai, Meuang, Phuket, w jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych obszarów turystycznych i lokalnych mieszkańców. Blisko morza i wszystkich miejsc turystycznych: sklepy, restauracje, 3 plaże, platformy widokowe, targ rybny ze świeżymi owocami morza, centrum rozrywki dla dzieci, chodząca promenada, jezioro, boisko sportowe itp. Plaże Nye Harn i Yanui znajdują się w odległości spaceru. RÓWNIEŻ LCD: - Basen dachowy - Basen dla dzieci - Centrum fitness - spa - Lobby / Odbiorca - Plac zabaw - Centrum biznesowe - Restauracja - Głupi na opalanie - Biuro spółki zarządzającej w rezydencji - Bezpieczeństwo 24/7 - Nadzór wideo 24/7 - Darmowe Wi-Fi - Ogród Zadzwoń do nas! I z pewnością wybierzemy świetną opcję w bezmiarze Tajlandii!