Kompleks mieszkalny ORION

ORION VILLAS to ekskluzywny rozwój mieszkalny obejmujący 10 willi (4 bungalowy i 6 dwupiętrowych domów), położony w prestiżowej miejscowości Tala, zaledwie 4 minuty od centrum Pafos, plaży i pola golfowego. Każda willa posiada od 3 do 4 sypialni i znajduje się na hojnej działce z niezakłóconym widokiem na morze i zatokę Peyia. Zaprojektowane z nowoczesnym podejściem architektonicznym wille oferują przepełnione baseny, przestronne układy, kuchnie, wykończenia premium i klasę efektywności energetycznej "A". Uwzględniono przepisy dotyczące ogrzewania A / C i centralnego, dzięki czemu domy te są idealne zarówno na stałe, jak i na inwestycje.