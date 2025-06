Ten stylowy apartament z dwoma sypialniami znajduje się zaledwie kilka minut od plaży i Starego Miasta. Część budynku butikowego z zaledwie sześcioma rezydencjami, posiada open- plan życia, balkony z widokiem na morze, wykończenia high-end, built- in A / C, prywatny parking i bezpieczny dostęp do ogrodzenia. Ten dom jest idealny dla rodzin, profesjonalistów lub inwestorów poszukujących stylu życia w sercu Pafos.