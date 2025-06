Kompleks mieszkalny ALSOS

ALSOS to projekt składający się z sześciu luksusowych dwupokojowych apartamentów zlokalizowanych w obiecującej dzielnicy mieszkalnej Anavargos w Pafos. Okolica oferuje liczne udogodnienia, w tym szkoły i szpital ogólny. Z wygodnym dostępem do autostrady, centrum miasta i morza, lokalizacja ta jest szczególnie atrakcyjna. Wszystkie apartamenty zapewniają wspaniałe widoki na morze dzięki otaczającemu krajobrazie naturalnym i istniejących budynków rządowych. Nowoczesna architektura, przytulne wnętrza i wysokiej jakości materiały wykończeniowe tworzą atmosferę komfortu i ciepła. Jest to idealny wybór zarówno dla stałego zamieszkania, jak i inwestycji o wysokim potencjale dochodów z wynajmu.