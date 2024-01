Istanbul Kagithane Apartment Complex

Didim, Türkei

2-Bett-Ferienhaus zum Verkauf in Yesilkent- High Rent Income in Didim 2-Zimmer-Wohnung mit Gemeinschaftspool in einem privaten Komplex in Yesilkent – 2. Zuhause in der Türkei. Schönes zweites Zuhause in Didim Türkei. Geräumige Wohnung zum Verkauf in Didim, sehr zentral im schönen Yesilkent gefunden und nur einen kurzen Spaziergang vom Strand entfernt, ideales Ferienhaus oder Investition. Yesilkent ist etwas gehobener als Altinkum, aber nur eine 5-minütige Autofahrt entfernt. Direkt an der Küste gelegen, mit wunderschönen Stränden und kristallklarem Wasser. Die zum Verkauf stehende Yesilkent-Wohnung befindet sich in der beliebtesten Gegend und in einem sehr zentralen Bereich des Resorts, mit allem, was Sie in Bezug auf Bars, Restaurants benötigen, Geschäfte und Supermärkte nur einen Steinwurf entfernt. Die Wohnung mit Blick auf den Pool verfügt über eine sehr große offene Küche und ein Wohnzimmer. Es gibt 2 Schlafzimmer. Die Möbel in der Wohnung, die zum Verkauf angeboten wird, sind nützlich und in gutem Zustand. Es hat 2 Balkone. Einer der Balkone ist groß und bietet Blick auf den Pool. Der andere Balkon bietet Naturblick. Das 2-Bett-Apartment bietet eine voll ausgestattete Küche auf dem Immobilienmarkt und ein voll ausgestattetes Badezimmer mit Privatsphäre. Alles in allem ein Zuhause für jeden Zweck, perfekt für luxuriösen Familienurlaub oder das ganze Jahr über, oder eine großartige Kauf- und Mietinvestitionsentscheidung, nicht weit vom Strand entfernt, lokale Annehmlichkeiten und das Stadtzentrum, Naturblick und viel Privatsphäre für sehr hohe Mieteinnahmen in einer Elite und sehr begehrten Lage. Das türkische Innenministerium kann eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft am Kauf einer Immobilie in den Regionen interessiert sind, in denen wir Immobilien verkaufen… Wir können eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft daran interessiert sind, eine Immobilie in den Regionen zu kaufen, in denen wir Immobilien verkaufen… Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater. Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren ÜBER ALTINKUM Wenn Sie in den Ferienort Altinkum kommen, sehen Sie sofort, woher er seinen Namen hat. Altinkum bedeutet goldenen Sand und hat mehrere herrlich sandige Strände, die sanft in der warmen Ägäis liegen .Dieses aufstrebende Resort liegt etwa 70 km vom Flughafen Bodrum entfernt und bietet dem Urlauber oder Bewohner alles, während es sein definitives türkisches Gefühl bewahrt. Altinkum liegt zwischen zwei internationalen Flughäfen für einen einfachen Zugang und ist von 55 km Küste umgeben, 11 mit der Blauen Flagge gekennzeichneten Stränden mit viel Englisch. Didim ist ein lebhaftes und beliebtes Resort an der Ägäischen Küste mit seinen wunderschönen goldenen Stränden. Das Klima ist zwischen April und Oktober fabelhaft, es gibt das ganze Jahr über einen wachsenden Einwohner der Ex-Patriotengemeinschaft, und die Regierung unterstützt den Tourismus in der Region durch kontinuierliche Verbesserungen der lokalen Infrastruktur wie die Bereitstellung von Fußgängerwegen am Strand, neuen Straßen, Entwässerung und Gemeinschaftsgebäuden. Der westlich von Altinkum erbaute neue D-Marin ist der größte Yachthafen an der Ägäisküste. Dazu gehören Festmachen für 623 Yachten, ein Einkaufszentrum, Zoll und Hubschrauberlandeplatz haben das Interesse an der Region erhöht und die Land- und Immobilienpreise weiter in die Höhe getrieben. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um in den Gebieten von Didim zu kaufen , Altinkum und Akbuk. NÄCHSTE ATTRAKTIONEN Bootsfahrten, Schnorcheln, Tauchen, Angeln, Reiten, Wasserpark und Wassersport. LOKALE EINRICHTUNGEN Bank- / Geldautomaten, Ärzte, Chemiker, Supermärkte. Lokaler Pazar liefert frische Produkte. Internetcafé, Restaurants, Bars und Cafés. Strandclubs für Ihre Entspannung. Marina, Mietwagen und viele weitere Annehmlichkeiten. Zuverlässiger Taxiservice. Häufig kostengünstige lokale Busverbindung. SICHT SEHEN Apollon-Tempel Milet antike Stadt Haus der Jungfrau Mery Ephesus Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren