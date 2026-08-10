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Neubauten zum Verkauf in Fatih

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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
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Fatih, Türkei
von
$1,32M
Haben Sie das privilegierte Leben vor Ihnen, sorgfältig in jedem Detail, weg von der Menge, wo Sie wieder in vergessene warme und gute Nachbarschaftsbeziehungen
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
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Fatih, Türkei
von
$194,491
Der Komplex bietet Apartments mit 1-2 Schlafzimmern, die auf verschiedene Lebensstile zugeschnitten sind, einschließlich Garten-Floor-Einheiten für Naturliebhaber.Eigenschaften:3 Etagen Innenparkplätze mit EV-LadestationenEmpfang und 24/7 SicherheitFitnessstudio für einen gesunden Lebensstil…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
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Fatih, Türkei
von
$738,591
Der neue Wohnkomplex besteht aus 118 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern. Die Wohnungen haben große Fenster und hohe Decken, so wird es immer eine Menge Sonnenlicht. Der Komplex bietet seinen Bewohnern ein Fitnesscenter, einen Swimmingpool, 8 Geschäfte, einen privaten Parkplatz.Lage und I…
Immobilienagentur
TRANIO
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TekceTekce
Wohnanlage Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
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Wohnanlage Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
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Yedikule Istasyon Caddesi, Türkei
von
$499,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Drei-Zimmer-Wohnung (3+1) mit einer Fläche von 141,5 m2 mit Meerblick ist zum Verkauf.Das Projekt befindet sich im Bereich Zeytinburnu in der Nähe der Autobahn-, U-Bahn- und U-Bahn-Stationen Marmaray Zeytinburnu, in der Nähe ist das Marmara Forum Einkaufszentrum, sowie Bildungs- und medizini…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
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Fatih, Türkei
von
$318,348
Wir bieten Apartments mit geräumigen Terrassen.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, einen Pool, eine Sauna, ein Türkisches Bad, Kinderspielplätze, Restaurants ans Cafés, ein Einkaufszentrum.Abschluss - April, 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
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Fatih, Türkei
von
$855,561
Die Residenz verfügt über ein Einkaufszentrum, Cafés und Restaurants, eine Garage und einen Parkplatz, Grünflächen, Sportplätze, ein Türkisches Bad und eine Sauna, Wanderwege, einen Innenpool, einen Kinderspielplatz, Sicherheit und Videoüberwachung.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unte…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
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Fatih, Türkei
von
$869,488
Sie finden den Rhythmus, den Sie suchen, mit einer Vielzahl von Wohnungsmöglichkeiten mit 1-6 Schlafzimmern sowie Duplex-Wohnungen.Einrichtungen:InnenpoolFitnesscenterSauna und DampfbadEntspannung und soziale BereicheCafépilates studioKinderbeckenAbstellräume für jede WohnungAbschluss - 2028…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
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Fatih, Türkei
von
$1,49M
Wahrer Luxus erlebt die Schönheit des Bosporus jeden Tag. Die erstklassige Lage, architektonische Exzellenz und hochwertige Materialien in jedem Detail werden nicht nur Eleganz und Wert heute verkörpern, sondern sie auch in die Zukunft bringen.Entdecken Sie diese 38 exklusiven Apartments im …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
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Fatih, Türkei
von
$282,703
In Kombination mit Dynamik und Komfort des Stadtlebens bietet die Residenz ein einzigartiges Wohnerlebnis mit exklusiver moderner Architektur und umfangreichen Einrichtungen. Mit hochsiedenden und geräumigen Innenräumen, zentraler Lage und umweltfreundlichen Funktionen verspricht es einen lu…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
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Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Fatih, Türkei
von
$1,81M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Haben Sie jemals ein Haus als 150 Jahre alte Fabrik gehabt? Willst du die Seele der Geschichte vor dem Schlafengehen riechen? Denken Sie, dass es nur in Filmen oder Netflix möglich ist? Ich denke, Sie haben keine Ahnung, was in Istanbul möglich sein kann. Die alte Eisenbahnwartungsstation w…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
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Wohnanlage Apartments near the historical center of Istanbul.
Wohnanlage Apartments near the historical center of Istanbul.
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Wohnanlage Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Türkei
von
$329,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Der Komplex befindet sich in der Nähe des historischen Zentrums von Istanbul, mit einem einzigartigen Blick auf das Goldene Horn, hat breite Blöcke und soziale Bereiche, ein modernes Design, das organisch in die ikonische Silhouette der Stadt passt.Das Projekt hat eine Gesamtfläche von 31,53…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
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Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
Fatih, Türkei
von
$225,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 55 m²
1 Immobilienobjekt 1
Apartments sind in einem bereiten Block mit einer Zahlungsplanoption verfügbar und sind einzugsbereit!Die Lage ist hervorragend, in unmittelbarer Nähe zu mehreren großen privaten Universitäten, Einkaufszentren, öffentlichen Verkehrsmitteln und nur 10 Autominuten vom historischen Zentrum von …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0
225,000
Immobilienagentur
NWS INVEST
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