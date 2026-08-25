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Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
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Marmararegion, Türkei
von
$417 594
Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools für Kinder und Erwachsene, einen Fitnessraum, eine Sauna, ein Dampfbad, Tennis- und Basketballplätze, einen Kinderspielplatz, ein Café, Yoga- und Pilates-Bereiche, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Yalova Zentrum und…
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