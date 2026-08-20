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Neubauten zum Verkauf in Basaksehir

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Wohngebäude Feza Park
Wohngebäude Feza Park
Wohngebäude Feza Park
Wohngebäude Feza Park
Wohngebäude Feza Park
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Wohngebäude Feza Park
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Feza Park ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Başakşehir und erstreckt sich über eine Fläche von 10.507 m². Die Anlage besteht aus 4 Wohngebäuden mit jeweils 4 Etagen und umfasst insgesamt 55 Wohneinheiten. Angeboten werden luxuriöse Wohnungen in den Grundrissen 3+1, 4+1 und 5+1 sowie …
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Wohngebäude Tane Koru
Wohngebäude Tane Koru
Wohngebäude Tane Koru
Wohngebäude Tane Koru
Wohngebäude Tane Koru
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Wohngebäude Tane Koru
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Tane Koru ist ein modernes Wohnprojekt in Kayaşehir, Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Es bietet eine niedrige, horizontale Bauweise, großzügige Grünflächen und intelligente Smart-Home-Systeme in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile. Tane Koru verbindet familienfr…
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Wohngebäude Nevbahar Suites
Wohngebäude Nevbahar Suites
Wohngebäude Nevbahar Suites
Wohngebäude Nevbahar Suites
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Nevbahar Suites in Başakşehir – Boutique-Wohnen in einem aufstrebenden Stadtteil Nevbahar Suites ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im schnell wachsenden Stadtteil Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt wurde mit Fokus auf Komfort, Privatsphäre und modernes Wohn…
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Wohngebäude Sai Kayaşehir
Wohngebäude Sai Kayaşehir
Wohngebäude Sai Kayaşehir
Wohngebäude Sai Kayaşehir
Wohngebäude Sai Kayaşehir
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Wohngebäude Sai Kayaşehir
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Sai Kayaşehir ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Başakşehir in Istanbul und bietet zeitgemäße Wohnungen in der Nähe der U-Bahn, großzügiger Grünflächen und wichtiger städtischer Einrichtungen. Sai Kayaşehir verbindet stilvolle Architektur mit einem familienfreundlichen Wohnkonzept.…
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Wohngebäude Garden Istanbul
Wohngebäude Garden Istanbul
Wohngebäude Garden Istanbul
Wohngebäude Garden Istanbul
Wohngebäude Garden Istanbul
Wohngebäude Garden Istanbul
Wohngebäude Garden Istanbul
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Das Projekt Garden Istanbul befindet sich auf der europäischen Seite Istanbuls und erstreckt sich über eine Fläche von 120.000 m². Die Wohnanlage umfasst 11 Gebäude, 796 Wohneinheiten und 29 Gewerbeeinheiten. Das Projekt verbindet modernes Wohnen mit dem reichen historischen und kulturellen …
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Wohngebäude Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
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Wohngebäude Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Basaksehir, Türkei
von
$172 242
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es gibt eine Vielzahl von Mehrfamilienhäusern und Abteilungen, was es zu einer richtigen Wahl für alle Familien macht. Die Apartments zeichnen sich durch niedrige Preise im Rahmen eines High-End-Projekts aus, das von allen Seiten von Grünflächen umgeben ist. Genieß…
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Wohngebäude Tane Olimpiyat
Wohngebäude Tane Olimpiyat
Wohngebäude Tane Olimpiyat
Wohngebäude Tane Olimpiyat
Wohngebäude Tane Olimpiyat
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Tane Olimpiyat ist ein familienorientiertes Wohnprojekt in Başakşehir mit 130 Wohnungen, verteilt auf drei moderne Wohngebäude. Das Projekt verbindet großzügige Apartments mit liebevoll gestalteten Grünflächen und bietet ein komfortables urbanes Wohnumfeld. Tane Olimpiyat bietet 2+1- und …
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Wohngebäude Luxera Nevbahar Life
Wohngebäude Luxera Nevbahar Life
Wohngebäude Luxera Nevbahar Life
Wohngebäude Luxera Nevbahar Life
Wohngebäude Luxera Nevbahar Life
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Wohngebäude Luxera Nevbahar Life
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Luxera Nevbahar Life ist ein modernes Wohnprojekt im dynamischen Stadtteil Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt überzeugt durch seine zeitgemäße Architektur und den Einsatz modernster Bautechnologien. Auf einer Gesamtfläche von 17.000 m² umfasst die Anlage 7 Wohnge…
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Wohngebäude Liv Bahçeşehir
Wohngebäude Liv Bahçeşehir
Wohngebäude Liv Bahçeşehir
Wohngebäude Liv Bahçeşehir
Wohngebäude Liv Bahçeşehir
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Wohngebäude Liv Bahçeşehir
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Liv Bahçeşehir bietet einen exklusiven Lebensstil im Istanbuler Stadtteil Bahçeşehir und verbindet moderne Architektur mit großzügigen Grünflächen, die 70 % der Gesamtfläche des Projekts ausmachen. Das Boutique-Wohnkonzept garantiert Privatsphäre, Komfort und eine ruhige Wohnatmosphäre. L…
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Wohngebäude Sylvana Istanbul
Wohngebäude Sylvana Istanbul
Wohngebäude Sylvana Istanbul
Wohngebäude Sylvana Istanbul
Wohngebäude Sylvana Istanbul
Wohngebäude Sylvana Istanbul
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Sylvana Istanbul ist ein exklusives Wohnprojekt mit Premium-Villen und Townhouses im Stadtteil Bahçeşehir in Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt erstreckt sich über 44.000 m² und umfasst 232 elegante 4+1-Villen, die von großzügigen Grünflächen umgeben sind. Sylvan…
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Wohngebäude Mostar Concept
Wohngebäude Mostar Concept
Wohngebäude Mostar Concept
Wohngebäude Mostar Concept
Wohngebäude Mostar Concept
Wohngebäude Mostar Concept
Wohngebäude Mostar Concept
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Mostar Concept ist eine exklusive Boutique-Wohnanlage in Başakşehir, die auf einem 7.092 m² großen Grundstück errichtet wurde. Das Projekt umfasst 52 großzügige 4+1- und 5+1-Wohnungen in drei niedrigen Wohnblöcken und bietet große Küchen sowie eine hochwertige Innenausstattung. Mostar Con…
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Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
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Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Akzirve Strada Bahçeşehir ist ein herausragendes Wohnprojekt im Istanbuler Stadtteil Başakşehir und umfasst mehr als 2.500 Wohneinheiten, die in drei Bauphasen realisiert werden. Das Projekt verbindet moderne Architektur, großzügige Grünflächen und ein familienfreundliches Wohnkonzept. Ak…
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Wohngebäude Ebruli Kayaşehir
Wohngebäude Ebruli Kayaşehir
Wohngebäude Ebruli Kayaşehir
Wohngebäude Ebruli Kayaşehir
Wohngebäude Ebruli Kayaşehir
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Wohngebäude Ebruli Kayaşehir
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Ebruli Kayaşehir ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Başakşehir in Istanbul und bietet ein familienfreundliches Wohnkonzept mit großzügigen Grünflächen, vielfältigen Gemeinschaftsbereichen und einer ruhigen urbanen Umgebung. Ebruli Kayaşehir verbindet elegante und funktionale Wohnun…
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Wohngebäude Metro24 Başakşehir
Wohngebäude Metro24 Başakşehir
Wohngebäude Metro24 Başakşehir
Wohngebäude Metro24 Başakşehir
Wohngebäude Metro24 Başakşehir
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Wohngebäude Metro24 Başakşehir
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Metro24 Başakşehir ist ein modernes Wohnprojekt im dynamischen Stadtteil Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt bietet eine einzigartige Kombination aus hochwertigem Wohnen und attraktiven Investitionsmöglichkeiten. Dank seiner hervorragenden Lage ermöglicht Metro24 …
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Wohnanlage Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Türkei
von
$366 838
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, Basketball- und Tennisplätze, ein Türkisches Bad, Wander- und Radwege, ein Outdoor-Kino, Grünflächen, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe TEM Autobahn - 5 MinutenFlughafen Istanbul - 40 Minu…
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Residenz Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Residenz Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Residenz Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Residenz Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Residenz Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
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Residenz Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Basaksehir, Türkei
von
$296 000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 11
Das Projekt befindet sich in einer privilegierten Lage im Zentrum des Bezirks Başakşehir, inmitten üppig grüner Täler und malerischer Gärten. Das Projekt, das ein einzigartiges modernes Design aufweist, das von der Lotusblume inspiriert ist und mit seinen Panorama-Glasfassaden mit herrlicher…
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Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Türkei
von
$805 819
Wir bieten Villen mit Gärten und Parkplätzen.EigenschaftenInnenpoolTürkisches Bad und SaunaFitnessstudioVeranstaltungsraumFreibadKinderspielplätzeLage und Infrastruktur in der Nähe Prestige MALL – 4 MinutenMall of İstanbul – 15 MinutenCollege - 5 MinutenSchulen - 7 MinutenKrankenhäuser - 5 M…
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Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Basaksehir, Türkei
von
$270 000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 21
Das Projekt hat eine Gesamtprojektfläche von 68.200 m2 und eine Baufläche von 395.000 m2... Das Projekt umfasst 15 Blöcke, 2482 Residenzen und 17 Gewerbegebiete. Jeder Block hat zwei verschiedene Gehäusetypen: funktional 2+1 und komfortable 3+1
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Türkei
von
$571 037
Die Residenz verfügt über einen Innenpool, ein Fitnesscenter, ein Dampfbad, eine Sauna und ein Türkisches Bad, ein Café, Geschäfte und Restaurants, Konferenzräume, ein Kinderspielzimmer und einen Spielplatz, Sicherheit, Hoteldienstleistungen.Abschluss - Juni, 2024.Lage und Infrastruktur in d…
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Wohnanlage New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Türkei
von
$642 925
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Innen- und Außenpool, ein Fitnesscenter, einen Concierge, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Kinderspielplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Park - 650 MeterEinkaufszentrum - 5 kmStadion - 8 kmSchulen - 8,4 km
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Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$124 355
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Parkplatz, Saunen und türkische Bäder, einen Fitnessraum, ein Café.Abschluss - 2025.Eigenschaften der Wohnungen FußbodenheizungEinbauküchenMinikühlschrankHohe DeckenLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nä…
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Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
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Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Türkei
von
$496 000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современый жилой комсПродается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.На втором этаже - две спальни.На третьем этаже - две спальни.Подвал - свободное …
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$272 586
Projektinfrastruktur:HallenbadGymnasiumTürkisches BadSaunaInnenwanderwegeKinderspielplätzeGeschlossene und offene Parkplätze24-Stunden-SicherheitAbschluss - September, 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus Hochwertige Oberflächen3 Meter hohe Decken3 Elektrogeräte in der KüchePanoramafenst…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$512 963
Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, Grünflächen mit Wanderwegen, Kinderspielplätze, einen Innenpool, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, einen Fitnessraum, einen Sportplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 2 Minuten von einem K…
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Wohnanlage Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$817 757
Das Gebäude besteht aus einem Hotel (von 1 bis 12 Etagen) und Apartments (von 13 bis 25 Etagen).Die Residenz verfügt über ein Restaurant, ein Café, einen Pool, ein Spa und ein Fitnesscenter, einen Conciergeservice rund um die Uhr, einen Parkplatz, einen Trockenreiniger, eine Sauna und ein Tü…
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Wohnanlage Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$201 569
Die Wohnanlage wird nach dem staatlichen Projekt gebaut und von der Gemeinde des Bezirks (Başakşehir Belediyesi) finanziert, die Vertrauen in den erfolgreichen Abschluss des Baus gibt.Die Residenz verfügt über:FitnessstudioWellnesscenter mit Dampfbad, Hamam und SaunaInnenparkplatzSicherheit …
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Wohnanlage New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$221 396
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, Yoga- und Pilates-Studios, Wander- und Radwege, eine Sauna, Schwimmbäder, Kinderspielplätze, Geschäfte, Cafés und Restaurants, ein Landschaftsgebiet.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft …
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Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$258 102
Alle Träume sind anders. Es gibt diejenigen, die groß träumen und diejenigen, die mit kleinen Träumen glücklich sind. Bestehend aus insgesamt 178 Wohnungen, ResidenceInn by Deluxia öffnet die Türen eines glücklichen Lebens für Menschen aller Altersgruppen mit flachen Optionen von 35 m2 bis 1…
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Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$441 708
Das von der Natur umgebene Projekt ist ein modernes und umweltfreundliches Wohnraumdesign, bestehend aus 177 Stadthäusern. Alle Häuser bieten stilvolle Innenräume, elegante Landschaftsgestaltung und ein persönliches Stück Natur. Jedes Stadthaus ist durchdacht entworfen, um ihre Bewohner mit …
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Residenz COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Residenz COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Residenz COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Residenz COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Residenz COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
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Residenz COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Türkei
von
$200 000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 14
Bahçeşehir-Projekt *Lieferung: März 2025 Grundbucheintrag fertig 480 Wohnungen 2+1 | 3+1 20 Gewerbeeinheiten Marken-Wohnungsbauprojekt Bar- und Ratenzahlungsoptionen Projektfläche: 24.000 m² 60 % Grünfläche Balkon in allen Wohnungen Geschlossene Küche und amerikanische Küche Schla…
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Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
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Basaksehir, Türkei
von
$810 000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Gesamte Grundstücksfläche: 57.000 m2 177 Villen und privater Garten für jede Villa Villentyp: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Villengrößen: 214 m2 bis 300 m2 Gartenflächen: 63 m2 bis 509 m2 Spezielle Außenverkleidung aus Naturstein 2 Parkplätze für jede Villa 2500 m2 Innen-Sozialeinrichtung Halle…
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Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$225 729
Das prestigeträchtige Wohnprojekt bietet eine Reihe von exquisiten Wohnungen und Villen zur Perfektion entworfen. Tauchen Sie ein in geräumige, mit natürlichem Licht überflutete Wohnräume mit zeitgenössischer Ästhetik und hochwertigen Oberflächen. Jedes Haus ist ein Heiligtum von Komfort und…
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Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
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von
$268 606
Ein gemischtes Projekt mit Wohn- und Gewerbegebieten auf einem 68.200 m2 großen Grundstück mit 54.402 m2 Landschaftsfläche. Das Projekt, das eine große Grünfläche hat, zielt darauf ab, die Gemeinschaftsumgebung und Nachbarschaftsbeziehungen zu bringen. Das Projekt umfasst viele Funktionen so…
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Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$336 166
Die Residenz verfügt über einen angelegten Grünbereich und Lounge-Bereiche, Geschäfte und ein Sicherheitssystem, eine Garage, einen Kinderspielplatz, einen Pool, eine Sauna, ein Türkisches Bad und einen Dampfraum, ein Fitnesscenter.Abschluss - Juni, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Di…
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Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$444 569
Das Projekt besteht aus 453 Wohnungen und 47 Gewerbeeinheiten. Es gibt eine Wahl zwischen verschiedenen Layouts. Apartments mit 1-4 Schlafzimmern.Neben den Apartments bietet das Projekt einen vollen Zugang zu allen Annehmlichkeiten: Schwimmbad, Sauna, Türkisches Bad, Fitnessraum, Sportplatz,…
Immobilienagentur
TRANIO
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Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Alle anzeigen Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Türkei
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Der Komplex besteht aus 7 unabhängigen Villen.Viergeschossige Villa mit acht Schlafzimmern (8 + 1), einer Fläche von 436 m2, mit privatem Pool und Tiefgarage.Alle Villen werden komplett fertig geliefert, die nach den höchsten Qualitätsstandards aus hochwertigen Materialien, Küchenmöbeln und …
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Smart Home
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Wohnanlage Basaksehir Mega Compound
Wohnanlage Basaksehir Mega Compound
Wohnanlage Basaksehir Mega Compound
Wohnanlage Basaksehir Mega Compound
Wohnanlage Basaksehir Mega Compound
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Wohnanlage Basaksehir Mega Compound
Basaksehir, Türkei
von
$242 192
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 15
Das größte Gelände im neuen Urbaisierungsgebiet von Istanbul, das einfachen Zugang zum Flughafen Istanbul, zu Mega-Regierungskrankenhäusern, Stadtparks und anderen staatlichen Einrichtungen bietet.
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$346 347
Die Residenz verfügt über einen Gehweg, einen Innenpool, einen Kinderspielplatz, einen Wellnessbereich und eine Sauna, ein Türkisches Bad, einen Dampfraum, ein Fitnesscenter, eine Sicherheit, Videoüberwachung, einen Basketballplatz.Abschluss - September, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nä…
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TRANIO
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Wohnanlage Bahcesehir Artea Villas
Wohnanlage Bahcesehir Artea Villas
Wohnanlage Bahcesehir Artea Villas
Wohnanlage Bahcesehir Artea Villas
Wohnanlage Bahcesehir Artea Villas
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Wohnanlage Bahcesehir Artea Villas
Basaksehir, Türkei
von
$708 988
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Ein ländliches Villa-Projekt in der Region Bahcesehir, das einen wirklich guten zukünftigen Wert hat. Einfacher Zugang zu Einkaufszentren, See, Flughafen Istanbul, Industriegebieten, neuem Istanbuler Kanal und anderen Entwicklungsgebieten.
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
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Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$818 378
Die Villen mit Flächen von 235 m2 bis 327 m2 verfügen über Terrassen, Parkplätze, Gärten.In dem Gebiet finden Sie rund um die Uhr Sicherheit, ein Schwimmbad, eine Sauna, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, einen Fitnessraum.Abschluss - Dezember, 01, 2023.Ausstattung und Ausstattung im H…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$641 173
Wir bieten geräumige Apartments mit großen Balkonen.Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze, Grünflächen, einen Fitnessraum, einen Joggingpfad, einen Pool zu Fuß.Lage und Infrastruktur in der Nähe Schule - 3 kmStadtzentrum - 20 kmEinkaufszentrum - 500 MeterU-Bahn Station - 800 MeterUnive…
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TRANIO
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Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
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Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Basaksehir, Türkei
von
$180 667
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 15
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
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Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$412 858
Das Projekt umfasst:Grüne LandschaftenOutdoor SportplätzeFitnessstudioWellnesszentrumSauna und BadInnenpoolKinderspielplätzePrivatparkplätzeAbschluss - Dezember, 30 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Schule - 3 kmStadtzentrum - 40 kmEinkaufszentrum - 3 kmU-Bahn-Station - 1 kmUniversität…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$660 572
Eine verzierte Gemeinschaft voll ausgestattet 4 Schlafzimmer Stadthäuser im Herzen von Istanbul.Die Schönheit der Natur, der moderne Lebensstil und die italienische Architektur treffen sich an einem Ort.Öffentliche Grünflächen und in unmittelbarer Nähe zum Bahçeşehir Lake und Şamlar Forest, …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$512 963
Die Residenz verfügt über Sicherheit, eine Sauna, ein Dampfbad und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe eines Krankenhauses, 5 Minuten von einer U-Bahn-Station und 25 Minuten vom Flughafen entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
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