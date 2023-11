Basaksehir, Türkei

von €251,620

Kapitulation vor: 2024

Das Projekt befindet sich in einem der wichtigsten Gebiete Istanbuls mit einer Landfläche von 5.000 m ² und einer bebauten Fläche von 15.000 m ² und bietet bequeme, stilvolle und zusätzliche Vorteile. Hervorheben als Familienprojekt bestehend aus einer einzelnen Einheit, wobei es nur flache Typen 2 + 1 und 3 + 1 gibt, Das Projekt, das 70 Apartments mit See- und Naturblick umfasst, befindet sich im Zentrum vieler Schulen, Krankenhäuser, Einkaufszentren und Wohnzentren in der Region. -Weltmarken, mit Innen- und Außenparkplatz, -Basin, -Türkisches Badehaus, Sauna, Moschee, Es wird Ihr Verständnis von Istanbul dank seiner besonderen Architektur und Ausstattung verändern, die jedes Detail des Lebens umfassen, zum Beispiel den 3. Flughafen, sowie seine Lage in unmittelbarer Nähe des 3. Flughafens, TEM und North Marmara Highway.