Renovation project Taksim 360 for obtaining citizenship in the cultural center of Istanbul, Turkey

Avanos, Türkei

von €118,000

Kapitulation vor: 2023

Stay Property bietet neue Apartments im Stadtteil Alanya - Inzekum. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 47 bis 102 m2. Entfernung zum Meer 700 m. Einer der besten Strände der Türkei an der Mittelmeerküste befindet sich in dieser Gegend von Alanya. Es liegt westlich des Zentrums, von Antalya, 88 km vom Flughafen entfernt. Die Großstadt Manavgat liegt 30 km entfernt und das Zentrum von Alanya — 22 km. Es gibt einen kleinen Ingecum, aber es gibt sowohl neue Immobilien als auch Privathäuser mit Villen. Die Gegend ist allseitig von Nadelwäldern umgeben, sehr schön und gemütlich. Die gesamte notwendige Infrastruktur ist im benachbarten bewohnteren und bebauten Gebiet von Avsallar verfügbar. Die Hauptgründe für die Berücksichtigung von Immobilien in diesem Gebiet — sind Nadelwälder und der beste Strand mit feinem Sand, wo sie speziell kommen, um sich aus anderen Bereichen auszuruhen. Es gibt auch einen einzigartigen Strand in einem Kiefernwald mit einer Bucht ohne Wellen, in einem Camping- und Erholungsgebiet im Freien. Darüber hinaus ist die Entfernung zum Flughafen Antalya im Vergleich zum Zentrum und anderen Gebieten von Alanya gering.