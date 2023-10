Karakocali, Türkei

von €415,931

123–383 m² 4

Kapitulation vor: 2023

Oba Park Point ist ein neuer Preiskomplex in Alanya im prestigeträchtigen Oba-Gebiet an der Mittelmeerküste. Das Gebiet von Oba verfügt über eine sehr entwickelte Infrastruktur, ist aber gleichzeitig eines der ruhigsten und umweltfreundlichsten. Hier finden Sie die meisten Einkaufszentren: Alanyum Einkaufszentrum, U-Bahn-Hypermarkt, Koçtaş Baumaterial Supermarkt sowie Restaurants und Cafés, Apotheken, eine Universität, private und öffentliche Schulen, Kindergärten, Fußball- und Volleyballfelder, Tennisplätze. Oba Park Point besteht aus 2 modernen 4-stöckigen Blöcken, die mit den neuesten architektonischen Entwicklungen hergestellt wurden. Die Apartments sind mit schlüsselfertiger Dekoration, Küchenmöbeln mit Granitplatte ausgestattet. Das Badezimmer ist mit modernen Sanitärinstallationen, Metalltür, doppelt verglasten Kunststofffenstern und Spotbeleuchtung ausgestattet. Infrastruktur: - Pool; - Fitnessraum; - Spielplatz; - Erholungsgebiet; - Grillzone; - Parken; - Sicherheit rund um die Uhr - Videoüberwachungskamera. Ort: Entfernung zum Krankenhaus: 50 m. Entfernung zum Meer: 900m. Entfernung zum Zentrum: 1 km. Entfernung zum Flughafen Gazipasha: 35 km.