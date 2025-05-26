  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey

Wohnkomplex New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey

Fatih, Türkei
$195,840
Letzte Aktualisierung: 08.08.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Fatih
  • Stadt
    Istanbul

Über den Komplex

Der Komplex bietet Apartments mit 1-2 Schlafzimmern, die auf verschiedene Lebensstile zugeschnitten sind, einschließlich Garten-Floor-Einheiten für Naturliebhaber.

Eigenschaften:

  • 3 Etagen Innenparkplätze mit EV-Ladestationen
  • Empfang und 24/7 Sicherheit
  • Fitnessstudio für einen gesunden Lebensstil

Abschluss - März 2027.

Lage und Infrastruktur in der Nähe
  • 5 Minuten mit dem Auto zu Einkaufszentren
  • 10 Minuten zu Fuß zur U-Bahn-Station
  • 28 Minuten mit dem Auto nach Istanbul Flughafen
  • Schritte entfernt von Bus- und Minibushaltestellen

Standort auf der Karte

Fatih, Türkei

