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Neubauten zum Verkauf in Esenyurt

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Wohnanlage Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
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Esenyurt, Türkei
von
$290 493
Die Residenz verfügt über Spa-Zentren, Saunen und Türkische Bäder, Kinderspielplätze, einen Außenpool und zwei Innenpools, Fitnesscenter, einen dreistufigen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit, Lounge-Bereiche.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich nur wenige Gehminut…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
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Esenyurt, Türkei
von
$165 302
Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Fitnessraum, ein Türkisches Bad und eine Sauna, überdachte und offene Parkplätze, ein Café, eine Bar und ein Restaurant, Sicherheit.Vorteile 8% Garantieeinkommen für 3 Jahre.Lage und Infrastruktur in der Nähe Einkaufszentrum - 1 MinuteUniversi…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Apartments in a new residential complex in an area with a growing real estate market — Esenyurt, Istanbul, Türkiye
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Esenyurt, Türkei
von
$154 200
Das Projekt umfasst 4 Gebäude, von denen 2 bereits abgeschlossen sind und 2 im Bau sind.Die Residenz besteht aus vier Gebäuden mit 609 Wohnungen und 60 Gewerbeeinheiten und Merkmalen:große GrünflächenShopping MallFitnessstudioTürkisches Bad, SaunaKinderspielplatzSchwimmbadüberdachter Parkpla…
Immobilienagentur
TRANIO
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IresIres
Wohnanlage New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
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Esenyurt, Türkei
von
$131 506
Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen Wohnbereich, einen Sportplatz, einen Parkplatz.Abschluss - März 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen Istanbul - 50 MinutenStrand - 24 MinutenEinkaufszentrum - 14 MinutenKrankenhaus - 20 MinutenUniversität…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
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Esenyurt, Türkei
von
$144 251
Wir bieten komfortable Apartments mit verschiedenen Layouts (von einem bis drei Schlafzimmer).Die Residenz besteht aus vier Gebäuden (zwei 15-stöckig und zwei 13-stöckig) und verfügt über einen Fitnessraum, einen Swimmingpool, eine Sauna, einen Dampfraum, ein Türkisches Bad, Kinderspielplätz…
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TRANIO
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Wohnviertel LOFT
Wohnviertel LOFT
Wohnviertel LOFT
Wohnviertel LOFT
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Esenyurt, Türkei
von
$200 000
Jahr der Inbetriebnahme 2022
1 Immobilienobjekt 1
Immobilienagentur
Extra Property
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Wohnanlage Alya Four Seasons
Wohnanlage Alya Four Seasons
Wohnanlage Alya Four Seasons
Wohnanlage Alya Four Seasons
Wohnanlage Alya Four Seasons
Wohnanlage Alya Four Seasons
Wohnanlage Alya Four Seasons
Esenyurt, Türkei
von
$166 019
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 15
Dieses Projekt bietet Anlegern alle Vorteile eines Offplan-Projekts, das einen einfachen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, eine hohe Bevölkerungsdichte und einen hohen ROI bietet.
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
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Esenyurt, Türkei
von
$288 503
Das Projekt umfasst Wohnmöglichkeiten von 2+1 bis 5+1 Duplexs sowie das weltberühmte Hotel.Eigenschaften:FitnessstudioSchwimmbadSaunaJacuzziKinderspielplatzWellnesszentrumSicherheit rund um die Uhr3-stufiger ParkplatzAusstattung und Ausstattung im Haus Siemens eingebautes Set (Schiene, Backo…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
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Esenyurt, Türkei
von
$149 226
Das Projekt verfügt über ein Gebäude mit drei Geschäften und Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern. Alle 2-3 Schlafzimmer Wohnungen haben 2 Badezimmer. Einige haben ein Wohnzimmer mit einer Küche kombiniert.Lage und Infrastruktur in der Nähe Alles, was Sie für bequemes Wohnen benötigen, ist zu Fuß…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Esenyurt, Türkei
von
$145 000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Anzahl der Einheiten: 223 (217 Wohnungen und 6 Gewerbeeinheiten) Gebäudehöhe: • Bestehend aus insgesamt 4 Blöcken: Blöcke A, B, C, D • Block A-B: 15 Stockwerke (3 Kellergeschosse + Erdgeschoss + 11 normale Stockwerke) • Block C-D: 13 Stockwerke (1 Kellergeschoss + Erdgeschoss + 11 normal…
Immobilienagentur
Mehal Group
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Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$128 334
Das Projekt verfügt über 9 separate Wohngebäude sowie 33 Läden und Büroräume.Die Wohnanlage verfügt über Apartments mit 1-4 Schlafzimmern, mit Fläche von 41 - 227 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Wohnkomplex verfügt auch über eine Sauna, einen Kinderpool, ein Hamam und eine 24/7-Si…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$437 729
Wir bieten geräumige Apartments mit Balkonen, Verandas und privaten Gärten.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, Swimmingpools, Geschäfte, Kinderspielplätze und Sportplätze, einen Parkplatz, Joggen und Wanderwege, ein Spa-Center, Restaurants und Cafés, Lounge-Bereiche, rund um die Uhr…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$274 069
Die Residenz verfügt über Kunstgalerien, Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, Kinos, Cafés und Restaurants, Einkaufszentren, drei Spa-Center, drei Fitnessstudios.Fertigstellung - 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich vor einer U-Bahn-Station und 300 Meter von…
Immobilienagentur
TRANIO
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Auf der Karte
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