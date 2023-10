Esenyurt, Türkei

von €245,914

Kapitulation vor: 2023

65% unseres Projekts, das auf einer Gesamtfläche von 25.000 m2 erstellt wurde, wurden als Landschaftsgebiet konzipiert. Unsere geräumigen und geplanten Arten von Apartments mit einem einzigartigen Landschaftslook wurden vollständig entwickelt, um Ihnen und Ihrer entfremdeten Sicherheit zu bieten. Besteht aus 304 Wohn- und 70 Gewerbegebieten und besteht aus 8 verschiedenen Blöcken von 3 Typen mit den Optionen 2 + 1 und 3 + 1. PROJEKTES ESPEKTIVITÄT Unser Projekt mit geringer horizontaler Architektur hat eine ästhetische Sichtweise, dank derer Sie sich mit der Natur vereint fühlen. wurde entworfen. In unseren sozialen Einrichtungen im Projekt, • Außenpool • 2 Innenpools • 2 Fitnesscenter • 2 türkische Bäder • 2 Saunen • Geschlossener 3-stöckiger Parkplatz • Spielplätze • Kamelien • Internes Kommunikationssystem • 24-Stunden-Videoüberwachungskamera • Generator • Erholungsgebiete Es gibt geräumige Wohnräume, die Sie mit Liebe füllen. Dies ist das einzige und letzte Eliteprojekt in der Region, in dem es all diese sozialen Einrichtungen gibt. LAGE Das Projekt, das sich an der Grenze der Stadtteile Chinar Mahallesi und Ardychly befindet und einen besseren Platz für Ihre Familie bietet, umfasst mehr als 200 Geschäfte, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Zahnärzte, Apotheken und Geschäfte. Alle Ihre Bedürfnisse können rund um die Uhr zu Fuß erreicht werden. Kommerzielle Luxuseinrichtungen, die im Rahmen unseres Projekts zusammen mit 70 verschiedenen kommerziellen Einrichtungen implementiert werden. Konzepte werden in Form von Straßengeschäften nur im Erdgeschoss Ihres Traumhauses wahr. • Einkaufszentrum Akbaty: 1 km ( 5 Minuten ) • Hospital True Liv: 800 m ( 3 Minuten ) • Aquadelphin: 2,7 km ( 6 min ) • Esenyurt State Hospital: 3,5 km ( 8 Minuten ) • Medikana-Krankenhaus: 7 km ( 14 min ) • MediLife Hospital: 9,5 km ( 12 min ) • AVM Migros: 8,4 km ( 11 Minuten ) • Einkaufszentrum Marmara Park: 7,8 km ( 11 Minuten ) • Marina: 13 km ( 15 Minuten ) • 3. Flughafen: 36 km ( 30 min ) • TUYAP: 7,2 km ( 12 Minuten ) • Torium AVM: 11 km ( 15 Minuten ) TRANSPORT E-5 und Metrobus: 4 km ( 7 Minuten ) TEM: 900 m Vor dem Projekt verkehren 7 verschiedene Buslinien. Mit diesen Linien; • Improvisation • Jäger • Aksaray • Bachechehir • Bucky • Buyukchekzhe • In Bogazkyoy Am Kleinbus erreichen Sie den Strand von Buyukchekjedzhe, Avjilar und Bakhcheshir.