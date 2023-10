Karaabduelbaki, Türkei

von €995,757

411 m² 1

Kapitulation vor: 2024

Unser Projekt verfügt über 35 Villen auf einer Fläche von 26.000 m2 mit sauberer Luft, herrlicher Natur und einzigartigem Stein Hauskonzept in der Region Akmeşe in Kocaeli. Wir haben Optionen von 129 m2 bis 441 m2 Gartenplatz Meter in unseren Villen, alle sind 5 + 1 Maisonette, mit einer Wohnfläche von 411 m2. In unserem Projekt gibt es 7/24 Sicherheit, Parkplatz, privaten Außenpool und Grillplatz in all unseren Villen. Darüber hinaus gibt es einen Innenpool, Fitness, ein Türkisches Bad, eine Sauna, Hobbygärten, einen Pavillon und Teichgebiet als gemeinsame soziale Gebiete. Alle Schlafzimmer in unseren Villen sind Hauptschlafzimmer und haben echte Kamine. Es öffnet Ihnen die Türen des Dorflebens mit seiner Innenausstattung und modernen Architektur in Übereinstimmung mit dem Steinhauskonzept.