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Wohnanlage 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
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Sehit Rafet Karacan Bulvari, Türkei
von
$91,985
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit. Fdl Group's new project in Basiskele, Aren Plus, is located in the Kocaeli province, in the Izmit suburb of Izmit, in the heart of the Basiskele district. Apartments for sale: 1+1 apartme…
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Wohnanlage 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
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İzmit, Türkei
von
$84,370
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit. Fdl Group's new project in Basiskele, Aren Plus, is located in the Kocaeli province, in the Izmit suburb of Izmit, in the heart of the Basiskele district. Apartments for sale: 1+1 apartme…
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Stadthaus Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
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Stadthaus Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
İzmit, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. Located in the Basiskele-Tinaztepe neighborhood, one of Kocaeli's most popular residential areas, this exclusive villa project offers a privileged lifestyle thanks to its proximity to the city cent…
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IresIres
Wohnanlage New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
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İzmit, Türkei
von
$2,41M
Jede Villa verfügt über einen großen Garten, einen Swimmingpool, eine Garage, eine Sauna und ein Türkisches Bad, eine Wäscherei, einen Wohnbereich, 6 Balkone.Ausstattung und Ausstattung im Haus FeuerstelleAufzugLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft ist von Grün umgeben und befind…
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TRANIO
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Wohnanlage New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
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İzmit, Türkei
von
$176,963
Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze und Spielräume, Unterhaltungsbereiche, Cafés, Basketball- und Tennisplätze, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad und eine Sauna, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - 30/06/2025
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TRANIO
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Wohnanlage Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
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İzmit, Türkei
von
$733,794
Wir bieten Villen mit Gärten und Parkplätzen.Die Residenz bietet Blick auf den See und die Wälder, rund um die Uhr Sicherheit, einen Gemeinschaftspool, einen Sportplatz, ein Türkisches Bad, eine Sauna, Lounge-Bereiche.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" SystemLage und Infrastruk…
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TRANIO
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Wohnanlage Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
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Wohnanlage Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$214,474
Wir bieten Apartments mit Blick auf die Berge, Terrassen und Gärten.Die Residenz verfügt über ein Türkisches Bad, eine Sauna, Fitnesscenter, Innen- und Außenpools, eine Bar, Teiche, Kinderspielplätze, eine Garage.Ausstattung und Ausstattung im Haus FußbodenheizungSchalldämmungQualität Küche …
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Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
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Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$456,691
Wir bieten luxuriöse Apartments mit Saunen und Hamams.Einige Wohnungen haben private Gärten und Swimmingpools.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, Teiche, Loungebereiche, ein Fitnesscenter, Volleyball, Basketball- und Tennisplätze, Cafés, …
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Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
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İzmit, Türkei
von
$413,592
Die Residenz verfügt über Teiche und Wasserfälle, eine Sauna und ein Türkisches Bad, Gehbereiche, ein Fitnesscenter, einen Basketballplatz, Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, einen Parkplatz, einen Tennisplatz, ein Café.Abschluss - 30/05/2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe E-5 Aut…
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Wohnanlage Zeray Dora Hill
Wohnanlage Zeray Dora Hill
Wohnanlage Zeray Dora Hill
Wohnanlage Zeray Dora Hill
Wohnanlage Zeray Dora Hill
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Wohnanlage Zeray Dora Hill
Cayirkoy Mahallesi, Türkei
von
$126,728
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 10
Fläche 85 m²
1 Immobilienobjekt 1
Unser Projekt besteht aus 6 Blöcken und 430 Wohnungen auf einer Fläche von 30.000 m2 im Stadtteil Çayırköy in Kocaeli.is. In unseren 7-stöckigen Blöcken haben wir Gartenduplex, Dachduplex und regelmäßige Flat-Optionen von 1 + 1 bis 4,5 + 1. Im Rahmen des Projekts gibt es in einigen unserer A…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
85.0
126,728
Bauherr
Zeray Construction Inc.
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Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
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İzmit, Türkei
von
$283,101
Wir bieten Apartments mit Balkonen und Terrassen.Die Residenz verfügt über Grünflächen mit Teichen, Kinderspielplätzen, Gehwege, Innen- und Außenpools, eine Sauna, ein Türkisches Bad, ein Fitnesscenter, Loungebereiche, rund um die Uhr Sicherheit, eine Garage.Abschluss - 30/12/2023.Lage und I…
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Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
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İzmit, Türkei
von
$132,037
Die Residenz verfügt über eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Fitnessraum und ein Fitnesscenter, Innen- und Außenpools, ein Café, Kinderspielplätze, Veranstaltungsräume, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr Sicherheits- und Videoüberwachung.Abschluss - 30/12/2025.Lage und Infrastruktur…
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Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
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Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$148,352
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts. Jedes Apartment verfügt über eine eigene Sauna und ein Türkisches Bad.Die Residenz verfügt über Hallen- und Außenpools, eine Sauna und ein Türkisches Bad, Seen, ein Fitnessstudio, Kinderspielplätze, Basketball, Volleyball und Tennisplätze, ein…
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Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
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Karaabdulbaki Mahallesi, Türkei
von
$1,05M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 411 m²
1 Immobilienobjekt 1
Unser Projekt verfügt über 35 Villen auf einer Fläche von 26.000 m2 mit sauberer Luft, herrlicher Natur und einzigartigem Stein Hauskonzept in der Region Akmeşe in Kocaeli. Wir haben Optionen von 129 m2 bis 441 m2 Gartenplatz Meter in unseren Villen, alle sind 5 + 1 Maisonette, mit einer W…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
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