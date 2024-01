Esenyurt Istanbul Apartments Project

Über den Komplex

Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt befindet sich in einer der wichtigsten europäischen Gegenden Istanbuls, in der Nähe von Einrichtungen und Servicezentren. Es liegt in der Nähe der beiden wichtigen Arterien Istanbul, TEM und E-5, den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten in der Stadt der beiden Kontinente. Der neue Flughafen von Istanbul ist nur wenige Gehminuten vom Projekt entfernt, was seinen Immobilien- und Investitionswert erhöht. Ein atemberaubender Blick auf den Kucukcekmece-See, Täler, Hochebenen und Bäche rund um das Projektgebiet. Anpassungsfähige Ratenangebote mit leichten Eigentumsurkunden, die den Bedingungen für die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft entsprechen.