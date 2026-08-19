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Neubauten zum Verkauf in Beykoz

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Wohngebäude Lokasyon Beykoz
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Wohngebäude Lokasyon Beykoz
Wohngebäude Lokasyon Beykoz
Wohngebäude Lokasyon Beykoz
Beykoz, Türkei
Preis auf Anfrage
Erstklassiges Mixed-Use-Projekt in Beykoz–Paşabahçe Lokasyon Beykoz ist ein strategisch gelegenes Wohn- und Gewerbeprojekt im Stadtteil Beykoz–Paşabahçe auf der asiatischen Seite Istanbuls. Durch seine Nähe zum Bosporus, zu den wichtigsten Brücken der Stadt sowie zu den zentralen Verkehrs…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Beykoz, Türkei
von
$1,50M
Das Villaprojekt mit einer einzigartigen Lage in Istanbul auf der asiatischen Seite im Beykoz Bereich.Das Projekt bietet einen schönen Blick auf die Wälder und das Schwarze Meer. Das liegt fern vom Stadtgeräusch.Jede Villa verfügt über zwei oder drei Etagen.Die Häuser haben verschiedene Layo…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Beykoz Blue Residences
Wohnanlage Beykoz Blue Residences
Wohnanlage Beykoz Blue Residences
Wohnanlage Beykoz Blue Residences
Beykoz, Türkei
von
$1,39M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 34
Dieses Projekt bietet Ihnen mittlerweile ländliche Atmosphäre und Wohnkomfort. Völlig bezugsfertig und erstklassig können Sie in jedem Schritt beobachten. Neben dem größten und prestigeträchtigsten Villengelände Istanbuls. Dieses Projekt passt zu Ihnen, wenn Sie in der Zwischenzeit grün & bl…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
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IresIres
Wohnanlage Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Beykoz, Türkei
von
$1,93M
Moderne Wohnanlage in einer von der Natur umgebenen, entwickelten Gegend. Endlos grün, Wasserwege, Innengarten im Innenhof, einzigartige Landschaft, naturfreundliche Architektur. Ein tiefblauer See im Herzen des Waldes.Das Projekt umfasst: Apartments, Kinderspielplatz, Fitnesscenter, Swimmin…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Wohnanlage Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Wohnanlage Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Wohnanlage Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Wohnanlage Beykoz Bule Residences 2nd Phase
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Wohnanlage Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Beykoz, Türkei
von
$690,182
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 34
Dieses Projekt bietet Ihnen mittlerweile ländliche Atmosphäre und Wohnkomfort. Völlig bezugsfertig und erstklassig können Sie in jedem Schritt beobachten. Neben dem größten und prestigeträchtigsten Villengelände Istanbuls. Dieses Projekt passt zu Ihnen, wenn Sie in der Zwischenzeit grün & bl…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
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Wohnanlage High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Beykoz, Türkei
von
$1,39M
Der Komplex verfügt über Grünflächen von 10.000 m2, einen Innenpool, Aquaparks, ein Sportzentrum, ein Türkisches Bad, einen Kinderspielplatz, ein Fitnesscenter und ein Pilates-Studio, Restaurants, Cafés, Bäckereien, Wanderwege, eine Sauna, einen Dampfraum, einen Wellnessbereich, Supermärkte,…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Beykoz, Türkei
von
$1,70M
Das Projekt in der Gegend von Adjarkent, Beykoz, bekannt als das grünste Viertel von Istanbul. Die einzigartige Lage ist zwischen der Fatih Sultan Bridge und der Yavuz Sultan Selim Bridge. Zwischen Marmara Sea und Black Sea.Das Projekt verfügt über 2 Hochhäuser mit verschiedenen Layoutplänen…
Immobilienagentur
TRANIO
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