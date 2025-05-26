Wohnkomplex New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey

  1. Realting.com
Fatih, Türkei
von
$873,203
;
17
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27363
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2473181
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 09.08.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Fatih
  • Stadt
    Istanbul

Über den Komplex

Sie finden den Rhythmus, den Sie suchen, mit einer Vielzahl von Wohnungsmöglichkeiten mit 1-6 Schlafzimmern sowie Duplex-Wohnungen.

Einrichtungen:

  • Innenpool
  • Fitnesscenter
  • Sauna und Dampfbad
  • Entspannung und soziale Bereiche
  • Café
  • pilates studio
  • Kinderbecken
  • Abstellräume für jede Wohnung

Abschluss - 2028.

Lage und Infrastruktur in der Nähe
  • Universität - 6 Minuten
  • Bebek - 8 Minuten
  • Levent - 8 Minuten
  • Krankenhaus - 12 Minuten
  • Flughafen Istanbul - 40 Minuten

Standort auf der Karte

Fatih, Türkei

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
