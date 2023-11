Marmararegion, Türkei

von €252,699

Wir bieten Apartments mit Blick auf das Marmarameer und den See. Die Residenz verfügt rund um die Uhr über Sicherheit, eine Grünfläche, einen Kinderspielplatz und einen Parkplatz. Fertigstellung - Juni 2023. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Anwesen befindet sich in einer malerischen und modernen Gegend in der Nähe des Stadtzentrums. Metrobus - 1 km U-Bahnstation - 1 km Autobahn E-5 - 1 km Stadtzentrum - 10 km Einkaufszentrum - 2 km Krankenhaus - 5 km Flughafen - 40 km