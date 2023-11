New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey

Mersin, Türkei

von €64,000

71–91 m² 2

Kapitulation vor: 2023

REAL ESTATE TURKEY / MERSINFür den Verkauf WohnungAnzahl der Zimmer: 2 + 1 Fläche: Ein Blok - 71 m2 brutto / 60 m2 netto B, C Blok - 91 m2 brutto / 73m2 netto Adresse: Mezitli District, TejaFloor: A, B, C Blöcke mit 14 Etagen Ende des Baus im Oktober 2023 Gesamtgebiet 9 190 m2 Auf dem Boden befinden sich 4 Wohnungen in B, Mit Blöcken Auf dem Boden befinden sich 8 Wohnungen in einem Block geschlossenes Gebiet Pool Wasserpark Offener Sport Spielplatz Sicherheit 24/7 Videoüberwachung Kinderspielplatz Grillplatz Erholungsrausch Basketballplatz > Generator Vergasert Autoparking Meer 400 m Kosten: li 71 m2 von 6%Installation für 12 Monate. Die Preise müssen für Spezialisten angegeben werden. Für Immobilienprobleme schreiben und anrufen: Anastasia W / a: