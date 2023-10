Beylikduezue, Türkei

von €293,205

180 m² 1

Kapitulation vor: 2024

Das Projekt befindet sich auf dem Gebiet von 31.000 m2, von denen 70% Landschaftsbau und Grünflächen sind. Ein friedliches Familienleben im Zentrum mit einzigartigem Blick auf die Landschaft und Ihrer eigenen Infrastruktur zu führen, ist für Sie kein Traum mehr. Blick auf die Stadt, Meerblick und Landschaftsblick. Insgesamt 8 Blöcke und 709 Wohnungen mit Layouts : 2 + 1, 2 + 1 Duplex, 3 + 1, 3,5 + 1, 3 + 1 Duplex, 4 + 1, 4 + 1 Duplex <, 4,5 + Infrastracture: • Loungebereich • Außenpool • Innenpool • Kinderspielplatz • Basketballplattform • Handelsobjekte • Zen-Garten • Lavendel- und Olivengarten • Dekorativer Pool / Teich • Kindergarten • Gärten • Sauna, Hamam, Fitnesscenter • 24-Stunden-Sicherheitssystem Ort: Mehr als 300 Geschäfte, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Apotheken, Restaurants, Kafe, Konzert Standorte, Yachthafen und viele Objekte in der Nähe von Reference Beylikdüzü, die sich in befinden Die Grenzen des Gebiets Beylikdüzü Yakuplu sind am besten für Ihre Familie gelegen und befinden sich an jenen Orten, die Ihre Wünsche und Bedürfnisse erfüllen. Sie können sie erreichen zu Fuß rund um die Uhr. • Erstes Krankenhaus: 3 Minuten • Staatliches Krankenhaus Beylikdüzü: 5 Minuten • Medilife Hospital: 5 km • Birinci Göz Krankenhaus: 7 min • Perlavista Einkaufszentrum: 10 min • Universität Gelişim: 10 min • Supermärkte Carrefour und Migros: 2 min • Marmara Park Einkaufszentrum: 5 min • West Istanbul Port Marina: 2 Minuten • Beylikdüzü Yaşam Vadisi ( 5 min ) • Beylikdüzü Public Bazaar ( 3 min ) • Flughafen Istanbul: 30 km ( 45 min ) • Metrobus: 5 Minuten Transport: U-Bahn- und U-Bahn-Station E-5: 5 Minuten Ebenfalls in der Nähe befinden sich Bushaltestellen.