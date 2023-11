New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey

Mezitli, Türkei

von €68,000

53–96 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Emerald Azurit ist ein neues Projekt des berühmten Entwicklers Emerald Yapı im Stadtgebiet von Mersin mit einer reichen internen Infrastruktur. Die Anlage befindet sich im Stadtgebiet von Mezitli und es gibt die gesamte städtische Infrastruktur in der Nähe: Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Cafés, Restaurants, Geschäfte und Einkaufszentren. Die Infrastruktur des Komplexes umfasst: - Außenpool; - Erholungsgebiete; - Grillzone; - Gespräche; - Basketballplattform; - Kinderspielplatz; - Generator; - Offener Parkplatz; - 24 Stunden Sicherheit. Ort: Mezitli – ist ein sehr beliebter zentraler Bezirk von Mersin, der sich im westlichen Teil der Stadt befindet. Das Gebiet umfasst 40 Mikrobezirke, von denen die beliebtesten Teja, Davultepe, Soli und Viranshehir sind. Es sind diese Stadtteile, die sich am Meer befinden und mit ihrer entwickelten Infrastruktur und Spa-Atmosphäre Käufer von Immobilien anziehen. Das Projekt ist eine großartige Investitionsmöglichkeit! Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben! Wir werden in allen Objekten der Türkei kostenlos beraten!