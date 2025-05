Wohnkomplex Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey

Das Wohnbauprojekt mit Blick auf das Marmara-See und den Büyükçekmece-See. Es ist ein luxuriöser Familienkomplex mit dem Stil eines touristischen Resorts, bestehend aus 2 Gebäuden bis zu 14 Etagen hoch. Die grüne Fläche des Komplexes beträgt 8.000 m2. Verschiedene flache Layouts sind verfügbar - mit 1-4 Schlafzimmern.

Erste Zahlung 50%, Rate für 24 Monate.

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Weitere Informationen: Sicherheitssystem und 24-Stunden-Sicherheit, Sauna, Dampfbad, Türkische Bäder, Fitnessclub, Tiefgarage 2 Stockwerke, Außenpool zusätzlich zum Hallenbad, Kinderspielplätze, Wander- und Sportwege, Basketball und Fußballplatz, 19 Geschäfte.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Büyükçekmece ist ein Provinzbezirk von Istanbul, befindet sich im europäischen Teil der Stadt, direkt an der Küste des Meeres von Marmara. Die Industrieunternehmen der Stadt sind hier konzentriert. Es gibt mehrere Strände an der Küste, beliebt für die Einheimischen. Die ersten menschlichen Siedlungen in der Gegend stammen aus der neolithischen Zeit. Zu einer Zeit befand sich hier die griechische Kolonie von Athera.

Die wichtigsten Punkte des Projekts: