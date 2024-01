Safakoy Istanbul Apartment compound

Avanos, Türkei

Stay Property bietet neue Apartments in Turkler - Alania. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Die Fläche der Apartments beträgt 47 bis 158 Quadratmeter. Turkler ist bekannt für seine Luxushotels und nimmt einen wichtigen Platz im Bereich Tourismus ein. Hier werden nur wenige Wohnkomplexe gebaut, aber in naher Zukunft wird sich das Gebiet entwickeln. In Turkler wird das neue Anwesen von Luxuskomplexen mit dem Konzept von Luxushotels vertreten. Hier können Sie Wohnungen zur Erholung, zur Miete und für einen dauerhaften Aufenthalt unter den bequemsten Bedingungen kaufen. In Turkler gibt es einen Lunapark, ein Delphinarium. Viele Restaurants, Geschäfte, Mietwagen, Reisebüros mit Ausflügen, Souvenirläden. Soziale Infrastruktur ist auch in den Nachbargebieten Konakli und Avsallar verfügbar. Durch das Gebiet fließt der Berg Kargy vorbei und mündet ins Meer. Am Ufer der Bucht mit Pfeilern und Wellenbrechern.