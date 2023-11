Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey

Marmararegion, Türkei

von €800,000

Mitten in Shishli und Nishantashi entsteht ein völlig neues Projekt, einer der ersten Bereiche, die bei der Erwähnung Istanbuls in den Sinn kommen. LOTUS FLAWA liegt im Herzen der Straßen von Halaskargazi, Rumeli und Valikonga. Dies ist ein umfassendes Projekt, das aus Wohngebäuden, Büros, Hotels und Einkaufszentren besteht. Der Auftragnehmer des Projekts, das Nishantashi, dem angesehensten Punkt der Stadt, eine andere Farbe verleihen wird, war Bertuğbey İnşaat, und das Architekturprojekt wurde von Tabanlıoğlu Architecture durchgeführt. LOTUS FLAWA erstreckt sich über eine Fläche von neuntausend Quadratmetern und die gesamte bebaute Fläche beträgt 97.000 Quadratmeter. LOTUS FLAWA, zu dem auch die Rekonstruktion alter Werke in dem Gebiet gehört, in dem sie gegründet wurde, sollte mit der traditionellen Architektur dieses historischen Istanbuler Gebiets harmonieren. Halakargazi Street, eines der wertvollsten Zentren Istanbuls in Bezug auf Leben und Handelsfähigkeit der Stadt, hat sich aus einem Gebiet mit Wohnungen und Beispielen für Luxuswohnungen entwickelt und ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu Symbolen des modernen Lebens in einer Region geworden, in der sich kleine Unternehmen konzentrieren. Infolge dieses Prozesses, der sich seit den 1980er Jahren besonders beschleunigt hat, ist die historische Entwicklung des Gebiets trostlos und abgenutzt geworden. In dieser Zeit, als sich auch das Benutzerprofil der Gebäude änderte, wurden Wohnungen, die den größten Teil ihrer Wohneigenschaften verloren hatten, im Laufe der Zeit zu Lagern, wodurch die Region ihre Flächen verloren hat. Mit dem LOTUS FLAWA-Projekt haben wir einen wichtigen Schritt unternommen, um den früheren Ruhm dieser kostbaren Region Istanbul wiederherzustellen und sie in einen dynamischen und modernen Lebensraum zu verwandeln. Wir bemühen uns sicherzustellen, dass dieser Schritt der Beginn der Entwicklung und Verbesserung unseres Gebiets ist. Das größte Ziel des Projekts, das idealerweise die einzigartige historische Textur der Region, in der es sich befindet, und die moderne Architektur kombiniert, ist, Damit « die Grundlage darin besteht, das moderne Lebensmodell im modernen Shishli » zu akzeptieren und seinen Bewohnern alle Arten von Annehmlichkeiten und Annehmlichkeiten zu bieten ... Wir glauben, dass LOTUS FLAWA mit seinem dynamischen Design, der Qualität des städtischen Lebens und seinen Nachbarn sowohl Shishli als auch Istanbul einen Mehrwert verleihen wird. Sie können sich an unser Verkaufsbüro wenden, um Informationen zu LOTUS FLAWA zu erhalten, das durch sein exzellentes und luxuriöses Design, einen Außenpool und große öffentliche Bereiche in der obersten Etage beeindruckt, sorgfältig durchdachte Landschaft und zentrale Lage.