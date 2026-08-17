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Neubauten zum Verkauf in Gaziosmanpaşa

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Wohngebäude FOREV TEM ISTANBUL
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Wohngebäude FOREV TEM ISTANBUL
Wohngebäude FOREV TEM ISTANBUL
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Wohngebäude FOREV TEM ISTANBUL
Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$197,000
FOREV TEM ISTANBUL ist ein modernes Wohnprojekt von Forev Yapı im Stadtteil Gaziosmanpaşa in Istanbul. Das Projekt bietet eine hervorragende Anbindung an die Metro sowie urbanen Wohnkomfort in einer der am schnellsten wachsenden Lagen der Stadt. FOREV TEM ISTANBUL umfasst 2 Wohnblöcke mit…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohngebäude Gündem City Project
Wohngebäude Gündem City Project
Wohngebäude Gündem City Project
Wohngebäude Gündem City Project
Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$424,000
Gündem City Project bietet modernes Wohnen in einem der am schnellsten wachsenden Stadterneuerungsgebiete Istanbuls. Dank der hervorragenden Verkehrsanbindung, hochwertiger Wohnqualität und durchdacht gestalteter Gemeinschaftsbereiche verbindet das Projekt urbanen Komfort mit einem hohen Leb…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$398,051
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Fitnessraum, ein Türkisches Bad und eine Sauna, einen Kinderspielplatz, einen Pool, einen Garten, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 100 MeterE-5 Autobahn - 3,5 kmMaslak - 10 MinutenNeuer Flughafen -…
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TRANIO
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TekceTekce
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
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Aksemsettin Bulvari, Türkei
von
$193,993
Eigenschaften:üppig angelegte GärtenJogging und WanderwegeKinderfreundliche Spielplätze und Freiräume für FamilienaktivitätenKaskaden und dekorative WasserelementeSichere und gemeinsame Bereiche für ein komfortables ErlebnisSozialräume für Mehrzweck- und FreizeitaktivitätenFitnesscenterSauna…
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TRANIO
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Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
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Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$235,777
Der Komplex bietet luxuriöse Meerblick-Front-Eigenschaften mit unvergleichlicher Aussicht, vielversprechend einem Lebensstil von Eleganz und Ruhe.Die 360 smart Apartments sind mit modernster Technologie und modernen Annehmlichkeiten ausgestattet und bieten den Bewohnern ein luxuriöses und in…
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TRANIO
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