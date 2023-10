Sisli, Türkei

von €440,000

Frasers Gastfreundschaft jetzt im Herzen der Metropole!!! Die Anthill Bomonti Residence befindet sich im zentralsten Stadtteil von Istanbul, Bomonti, mit höchster Qualität in der Endbearbeitung und im Facility Management. Mit der Qualität und dem Vorherrschen von Fraser Place können Sie das Leben in der Innenstadt mit herrlichem Blick genießen und Top-Komfort erhalten. Grund zum Kauf: Markenwert von Fraser Place Scheinbare Zimmer und Apartments mit Bosporus-Blick. Bester Preis und hohes Ansehen in der Innenstadt. Einfacher Zugriff auf alle Sehenswürdigkeiten. Entfernungsdiagramm: Sisli: 3 min Nisantasi: 5 min Besiktas: 5 min Taksim-Platz: 7 min Levent: 10 min Karakoy: 10 min Hagia Sophia: 15 min Bebek: 20 min Maslak: 20 min Cevahir Mall: 5 min Trump Mall: 5 min Istiklal Street: 7 Min. Zorlu Center. 10 min Galataport: 10 min Vadistanbul: 15 min E-5 Autobahn: 3 min TEM Highway: 10 min Bosporusbrücke: 15 min Istanbul Flughafen: 30 min