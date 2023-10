Kartal, Türkei

von €274,289

Kapitulation vor: 2023

Dieses Projekt befindet sich in der prestigeträchtigen Kartalregion im asiatischen Teil von Istanbul, deren Investitionsattraktivität jährlich zunimmt. Die Fenster bieten einen hervorragenden Blick auf das Marmarameer und die Fürsten der Insel. In einem 35-stöckigen Wohnkomplex mit 364 Wohnungen mit Grundrissen von 1 + 1 bis 3 + 1 mit einer Fläche von 50 bis 122 Quadratmetern. In den Apartments wird eine Panoramaverglasung durchgeführt. Der Wohnkomplex befindet sich in einem Gebiet mit entwickelter Infrastruktur. Rund um gibt es viele Schulen, private und öffentliche Krankenhäuser, Einkaufszentren, Cafés und Restaurants, Unterhaltung für jeden Geschmack. Die günstige Erreichbarkeit des Verkehrs und die Möglichkeit, schnell in jedes Gebiet Istanbuls zu gelangen, gewährleisten die Nähe zur Autobahn E-5. Die nächste U-Bahnstation liegt nur 3 Gehminuten vom Komplex entfernt. Die Wohnanlage befindet sich neben dem Bach, der Teil der Landschaftsgestaltung des Geländes geworden ist. Darauf liegt ein Wanderweg. Das Gebiet verfügt über einen großen Außenpool mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen. Die Einrichtung verfügt auch über einen Fitnessraum und einen Kinderspielplatz. Es gibt einen geräumigen Innenparkplatz. In der Nähe des Wohngebäudes befinden sich Bürogebäude. Die Bewohner dieser Einrichtung können nur wenige Gehminuten vom Haus entfernt arbeiten, ohne Zeit auf der Straße zu verschwenden. Das Projekt befindet sich im investitionsattraktiven Gebiet von Istanbul. Die Wohnkosten und die Rückzahlung von Immobilieninvestitionen in der Karte zeigen ein kontinuierliches Wachstum. Hervorragende Zugänglichkeit des Verkehrs und entwickelte Infrastruktur machen es besonders bequem zum Leben