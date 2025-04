Kagithane, Türkei

Dieses Projekt, das sich in Bezug auf den Transport an einem zentralen Ort befindet, tritt sowohl als einfaches Verkehrsnetz als auch als Frieden für die Menschen mit seiner Waldansicht in den Vordergrund. Dieses Projekt, dessen Investitionswert in den letzten Jahren gestiegen ist, wartet auf Sie.