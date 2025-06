Wohnkomplex Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye

Das Projekt umfasste Restaurierungsarbeiten an historischen Gebäuden mit erstklassigen Restaurierungsmethoden. Die früher nicht genutzten Fabrikgebäude aus dem 19. Jahrhundert wurden für den gemeinsamen Gebrauch von Bewohnern dieses modernen Projekts umgebaut. Der Verkehr ist unterirdisch, Fußgängerwege, Parks und Gärten geplant. Viele gesellschaftliche und künstlerische Veranstaltungen finden in den hellen, bunten und grünen Plätzen statt, Bewohner können zu Fuß von ihren Häusern erreichen. Um den Zugang der Bewohner zum Meer jederzeit zu erleichtern, wurde eine Brücke entworfen, die eine direkte Verbindung zum Meer und zur Küstenstraße bietet. Ein Café-Restaurant, ein Kultur- und Kunstzentrum, ein Sport- und Gesundheitszentrum, Geschäfte und Schwimmbäder stehen den Bewohnern des Projekts zur Verfügung. Darüber hinaus wird der Komplex einen Concierge-Service haben.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Der Yachthafen und der Seeshuttle bieten verschiedene Transportrouten zusammen mit Land-, See- und Schienensystem-Optionen, damit Sie in kurzer Zeit zu Ihrem gewünschten Standort gelangen, ohne in Istanbul Staus stecken zu müssen.