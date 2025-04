Kucukcekmece, Türkei

Wir bieten Apartments mit Blick auf den See und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, einen grünen Bereich, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Küste und New Istanbul Canal - 5 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenU-Bahn-Station - …