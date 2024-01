Beylikduzu Istanbul Apartment Compound

Marmararegion, Türkei

Warum dieses Eigentum 谷؟ Eine zentrale Lage im Stadtteil Safakoy der Region Küçükçekmece im europäischen Istanbul. Das Gelände umfasst Apartments, Büros und Geschäfte, in denen Arbeit und Unterkunft in einer Nähe möglich sind. Das Projekt befindet sich an der Autobahn E5 neben der U-Bahn-Station und der U-Bahnlinie Safakoy. Es ist eine gute Investitionsmöglichkeit, neben dem riesigen Einkaufszentrum sowie Basaren und Geschäften in der Al-Jawahiri-Straße in der Region.