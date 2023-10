Kadikoey, Türkei

von €241,185

Kapitulation vor: 2023

Die Bewohner dieses Komplexes genießen einen hervorragenden Blick auf das Marmarameer und das Zentrum von Istanbul. Es befindet sich in der Fikirtepe im asiatischen Teil von Istanbul. Eine Besonderheit der Lage — ist die hervorragende Erreichbarkeit des Verkehrs. Zu Fuß erreichen Sie zwei U-Bahn-Stationen, eine U-Bahn-Station und die Autobahn D-100, mit der Sie bequem zu jedem Teil Istanbuls gelangen können. Es ist auch einfach, zum Flughafen zu gelangen. Zu Fuß erreichen Sie einen Park, viele Geschäfte und Restaurants. In der Umgebung gibt es mehrere öffentliche und private Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und andere soziale Einrichtungen. Das Objekt besteht aus drei Fällen mit einer Höhe von 7 bis 24 Etagen. Sie haben 467 Wohnungen und 96 Geschäftsräume. Ein Einkaufskomplex befindet sich direkt auf dem Territorium, was besonders für Einkaufsbegeisterte geeignet ist. Zur Auswahl stehen Zeitpläne von 1 + 1 bis 4 + 1 in mehreren Versionen mit einem oder zwei Badezimmern zur Verfügung. Die Fläche der Wohnungen variiert zwischen 77,74 und 366,83 Quadratmetern. Die Fertigstellung erfolgt in einem stilvollen, modernen Design unter Verwendung hochwertiger Materialien. Die interne Infrastruktur umfasst Außen- und Innenpools, einen Fitnessraum, eine Sauna und Hammams sowie Parkplätze im Innen- und Außenbereich. Für Kinder auf dem Territorium gibt es mehrere Spielplätze. Der Bezirk Fikirtepe entwickelt sich intensiv und die Wohnkosten darin steigen. Dies macht das Objekt nicht nur für das Leben attraktiv, sondern auch für Investitionen.