Avcilar, Türkei

von €375,932

Der Wohnkomplex in der Nähe des Istanbuler Kanalprojekts und der Küste Istanbuls. Umgeben von Natur, friedlicher Umgebung und offenen Bereichen. Neues Kanalprojekt wird das Gesicht des Gebiets verändern und seinen Investitionswert noch schneller steigern. Hochwertige Materialqualität, moderne, funktionale und ästhetische Architektur, geräumige Flat-Typen. Das Projekt umfasst: Botanischer Garten Landschaftsgebiet Spielplätze für Kinder Erholungsgebiete Fitnessstudio Pavillos Schwimmbad Parkhaus und Außenbereich Wanderwege 24/7 Sicherheit Ausstattung und Ausstattung des Hauses Eingebaute Öfen, Kochfelder, Hauben Laminierter Boden Wärmedämmung Multi-Split-Klimaanlage Schallisolierung Warmwassergeneratorsystem ( Unterstation ) Generator in allen öffentlichen Bereichen und Wohnungen Wassersystem für Landschaft CCTV Lage und nahe gelegene Infrastruktur In einem Umkreis von mehreren Kilometern gibt es Universitäten und Schulen, Krankenhäuser mit qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung, Einkaufszentren, Restaurants und Cafés. Mit dem Istanbuler Kanalprojekt wird diese Region zum neuen Lebenszentrum Istanbuls, die lokale und ausländische Nachfrage wird noch weiter steigen. All diese Vorteile ziehen ausländische Investoren in die Region und steigern den Investitionswert rasch. Bushaltestelle - 200 m Bahnhof - 1,8 km Nächster Park - 4 km Aquapark - 5 km Atatürk Olympiastadion - 7 km